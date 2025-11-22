Aποφασισμένη η ΕΝΠ!

Η Ένωση πάει αποφασισμένη στο σημερινό ματς για να το κτυπήσει και να γυρίσει σελίδα. Ελπίζει δε πως για πρώτη φορά φέτος θα εκμεταλλευτεί την έδρα της και θα πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη.

Για να ανακάμψει

Μετά και την απόλυση του Φανγκέιρο θέλει να κάνει νέο ξεκίνημα. Η ομάδα του Παραλιμνίου που προέρχεται από την βαριά εκτός έδρας ήττα από την ΑΕΛ είναι στην τελευταία θέση με ένα μόλις βαθμό. Μέσα στο Τάσος Μάρκου δεν έχει πάρει τίποτα. Κόντρα στην Ανόρθωση ψάχνει απεγνωσμένα την πρώτη της νίκη για να μπει στην μάχη της παραμονής.

Ούτε ο Κάναντι ούτε ο Φανγκέιρο

Με υπηρεσιακό τον Γιώργο Κοσμά η Ένωση ελπίζει πως θα σπάσει το ρόδι και ελπίζει πως ότι δεν πέτυχαν οι Κάναντι και Φανγκέιρο θα το πετύχει σήμερα με τον επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Ούτε ο Κάναντι ούτε ο Φανγκέιρο γεύτηκαν την χαρά της νίκης. Ο Κοσμάς εκτελεί χρέη υπηρεσιακού προπονητή για δεύτερη φορά φέτος. Η προηγούμενη φορά ήταν όταν απολύθηκε ο Κάναντι και πήρε τον βαθμό στο 1-1 με τον Ολυμπιακό.

Τα κίνητρα των παικτών

Μπορεί η Ένωση να είναι τελευταία αλλά οι ποδοσφαιριστές της έχουν κίνητρα για το σημερινό παιχνίδι κόντρα στην Ανόρθωση. Πρώτα είναι το κίνητρο της πρώτης νίκης. Έπειτα είναι ο αντίπαλος που είναι μεγάλη ομάδα. Είναι και το γεμάτο γήπεδο. Είναι και το ότι θα θέλουν να δείξουν και στον νέο προπονητή αλλά και στον Κοσμά που είναι ο απόλυτος άρχοντας στο Τάσος Μάρκου.

Ενδεκάδα με αλλαγές

Ο Γιώργος Κοσμάς θα προχωρήσει σε αλλαγές στην ενδεκάδα. Ο Έλλα εξέτισε την ποινή του και επιστρέφει ενδεκαδάτος. Παίζεται η θέση του τερματοφύλακα ανάμεσα σε Κούστερ και Παναγιώτου. Θέση διεκδικούν οι Κατσιάρης, Έντσον και Κάναντι. Έτοιμοι να βοηθήσουν είναι οι Κύζας, Δ. Σολωμού, Σ. Σολωμού, Καζάν. Εκτός πλάνων του Κοσμά είναι ο τιμωρημένος Ιωάννου και ο τραυματίας Ρισβάνης.

Στο μεταξύ σε ότι αφορά τον νέο προπονητή αύριο θα γίνει συνεδρία της διοίκησης μέσα από την οποία θα διαφανεί ποιος θα είναι ο εκλεκτός.