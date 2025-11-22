«Ο Ολυμπιακός κοιτάζει την περίπτωση του Νίνο»

Ο Ολυμπιακός έχει βάλει στο μικροσκόπιό του τον 28χρονο Νίνο της Ζενίτ, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βραζιλία. Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός παρουσιάζεται έτοιμος να εξετάσει προτάσεις από Ελλάδα και Τουρκία, με τους «ερυθρόλευκους» και τη Γαλατασαράι να βρίσκονται ήδη στη σχετική λίστα.

Ο Νίνο μετακόμισε στην Αγία Πετρούπολη στις αρχές του 2024, έναντι 5 εκατ. ευρώ από τη Φλουμινένσε. Παρότι αποτελεί βασικό κομμάτι της ομάδας του Σεμάκ και μετρά 14 φετινές συμμετοχές, η Ζενίτ σκέφτεται σοβαρά την παραχώρησή του για να απελευθερώσει θέση ξένου και να ενισχυθεί σε άλλες γραμμές.

Μάλιστα φαίνεται πως υπάρχει ενδιαφέρον και από Φλαμένγκο και Παλμέιρας, όμως ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δείχνει πως προτιμά να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη.

Athletiko.gr