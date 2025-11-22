Κυνική στην έδρα της Μπέρνλι η Τσέλσι, διατήρησε την επαφή της με την κορυφή!

Έκανε τη δουλειά της στο «Τερφ Μουρ» και διατήρησε την επαφή της με την κορυφή η Τσέλσι! Η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα, ήταν σοβαρή στην έδρα της Μπέρνλι και με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, επικράτησε 2-0 για την 12η αγωνιστική της Premier League ανεβαίνοντας στη 2η θέση της βαθμολογίας με ματς περισσότερο. Έβδομη νίκη στο πρωτάθλημα φέτος για τους «μπλε» του Λονδίνου, που διατήρησαν την εξαιρετική της παράδοση στην έδρα της Μπέρνλι.

Οι Λονδρέζοι δεν απείλησαν ιδιαίτερα στο πρώτο μέρος και στην πρώτη τους τελική κατάφεραν να προηγηθούν όταν ο Γκίτενς, μοίρασε την ασίστ στον Πέδρο Νέτο για το 0-1 στο 37'.

Στο δεύτερο 45λεπτο, η Τσέλσι έκανε διαχείριση του αποτελέσματος και αφού έχασε δυο καλές ευκαιρίες, «κλείδωσε» τη νίκη στο 88' με το δυνατό σουτ του Έντσο Φερνάντες που διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής:

Σάββατο 22/11

Μπέρνλι-Τσέλσι 0-2

(37' Nέτο, 88' Φερνάντες)

Μπόρνμουθ-Γουέστ Χαμ (17:00)

Μπράιτον-Μπρέντφορντ (17:00)

Φούλαμ-Σάντερλαντ (17:00)

Λίβερπουλ-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)

Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Νιουκάστλ-Μάντσεστερ Σίτι (19:30)

Κυριακή 23/11Λιντς-Άστον Βίλα (16:00)

Άρσεναλ-Τότεναμ (18:30)

Δευτέρα 24/11Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Έβερτον (22:00)

