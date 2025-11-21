«Καρφιά» Λεβέντη για το VAR που «απόψε εργάζεται κανονικά στο Παφιακό»

Με ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου της ΑΕΛ Νικόλας Λεβέντης σχολίασε τη φάση του 30ου λεπτού στο «Στέλιος Κυριακίδης» στο παιχνίδι ανάμεσα σε Πάφο και Άρη, γράφοντας τα ακόλουθα:

«Ο VAR απόψε εργάζεται κανονικά στο Παφιακό απ’ ότι φαίνεται. Μάλλον αυτή τη φορά άναψαν τα monitors γιατί πριν λίγες βδομάδες πρέπει να τα είχαν ξεχάσει σε Power Saving Mode».

Στη συγκεκριμένη φάση οι της Πάφου ζήτησαν πέναλτι σε φάουλ του Γκόλντσον στον Κορέια, αλλά προηγήθηκε φάουλ υπέρ του Άρη. Ο Μενέλαος Αντωνίου εξέτασε τη φάση μετά από υπόδειξη του VAR.