Βαφτίστηκε Χριστιάνος ο Φεριέρ - Βίντεο με τον Σινγκ

Ο Μόργκαν Φεριέρ βαφτίστηκε Χριστιανός με τη βοήθεια του Λούθερ Σινγκ.

Με σχετική ανάρτησή του αναφέρεται στο εν λόγω θέμα σημειώνοντας:

«Όλοι εσείς που βαπτιστήκατε στον Χριστό, έχετε ντυθεί τον Χριστό.» Γαλάτες 3:27. Ευχαριστώ τον Σωτήρα μου Ιησού Χριστό που μου επέτρεψε να ξεπλύνω τις αμαρτίες μου και να μπορώ να ζω για Εκείνον. Μια υπέροχη μέρα για μένα, καθώς επιτέλους βαπτίστηκα… Προσεύχομαι να μπορέσω να βάλω όλη μου την πίστη σε Εσένα. Αγάπη στην οικογένειά μου @singhluther11 που ήταν πάντα δίπλα μου, πραγματικά έχω έναν αδελφό εν Χριστώ»