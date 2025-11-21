ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βαφτίστηκε Χριστιάνος ο Φεριέρ - Βίντεο με τον Σινγκ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Βαφτίστηκε Χριστιάνος ο Φεριέρ - Βίντεο με τον Σινγκ

Δείτε την σχετική ανάρτηση του επιθετικού της ομάδας της Λεμεσού

Ο Μόργκαν Φεριέρ βαφτίστηκε Χριστιανός με τη βοήθεια του Λούθερ Σινγκ. 

Με σχετική ανάρτησή του αναφέρεται στο εν λόγω θέμα σημειώνοντας:

«Όλοι εσείς που βαπτιστήκατε στον Χριστό, έχετε ντυθεί τον Χριστό.» Γαλάτες 3:27. Ευχαριστώ τον Σωτήρα μου Ιησού Χριστό που μου επέτρεψε να ξεπλύνω τις αμαρτίες μου και να μπορώ να ζω για Εκείνον. Μια υπέροχη μέρα για μένα, καθώς επιτέλους βαπτίστηκα… Προσεύχομαι να μπορέσω να βάλω όλη μου την πίστη σε Εσένα. Αγάπη στην οικογένειά μου @singhluther11 που ήταν πάντα δίπλα μου, πραγματικά έχω έναν αδελφό εν Χριστώ»

 

 

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ίσως και με τους ίδιους η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Η ΑΕΚ ενισχύει το ιατρικό τιμ με τον Νίκο Τζουρούδη

Ελλάδα

|

Category image

Ολυμπιακός: Επέστρεψαν Έσε και Γκαρθία για Ατρόμητο

Ελλάδα

|

Category image

Η αλήθεια για την κόντρα Μανέ-Σαλάχ στη Λίβερπουλ: Ο Σενεγαλέζος ξεκαθάρισε τι πραγματικά συνέβη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Από τα πεζοδρόμια της Ταϊλάνδης στη λάμψη του Μουντιάλ: Το θαύμα του Ρικάρντο Αντέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πέντε προτάσεις για τον Βλάχοβιτς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι 100άρηδες και οι 200άρηδες - Σημαντική στιγμή για τέσσερις παίκτες της Ομόνοιας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παραμένει εκτός ο Μαέ - Φουλ Κουλιμπαλί και Άιτινγκ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με απουσίες αλλά με ξεκάθαρο στόχο ο Εθνικός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έτοιμη να ξεκινήσει συζητήσεις η Μπαρτσελόνα για τον Χάρι Κέιν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τσέλσι: Ο Πάλμερ τραυματίστηκε στο σπίτι του και μένει εκτός με Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεσηκωμός στον Απόλλωνα: Πάνω από 6000 με Ομόνοια!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Φανούριος: «Κομβικό μας για μας αυτό με την Ομόνοια» (Τα αγωνιστικά δεδομένα)

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Εκτός έδρας ΑΕΠ Πολεμιδιών και Αναγέννηση Δερύνειας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Η τεχνητή νοημοσύνη «μίλησε» - Αυτοί θα είναι οι φιναλίστ και η χώρα που θα κατακτήσει το Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη