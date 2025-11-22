BINTEO: Όταν ο αδικοχαμένος Αλέξανδρος τραγουδούσε για τον Απόλλωνα!

Ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο με πρωταγωνιστή τον αδικοχαμένο Αλέξανδρο Αντωνίου δημοσίευσε ο Απόλλωνας.

Στο στιγμιότυπο φαίνεται ο 26χρονος να τραγουδά γεμάτος πάθος για την αγαπημένη του ομάδα, λίγο μετά την αναμέτρηση με τη Ντνίπρο στο ΓΣΠ, στις 15 Σεπτεμβρίου 2022, για το Κόνφερενς Λιγκ.

Η ανάρτηση του συλλόγου ξύπνησε έντονες μνήμες, καθώς η τραγική είδηση του θανάτου του Αλέξανδρου είχε προκαλέσει βαθιά θλίψη σε ολόκληρη την οικογένεια του Απόλλωνα.