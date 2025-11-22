Κομπλέ για αξιοποίηση της συγκυρίας

Και ασφαλώς έχει έναν και μοναδικό στόχο τη νίκη ώστε να αξιοποιήσει τη συγκυρία, αφού στο καλεντάρι της 11ης αγωνιστικής θα γίνουν σημαντικά ντέρμπι και με δική του νίκη, σίγουρα θα είναι από τους κερδισμένους.

Ο προπονητής Πάμπλο Γκαρσία δεν προβλέπεται ότι θα προβεί σε οποιεσδήποτε αλλαγές στην ενδεκάδα που θα προκαλέσουν αίσθηση, εκτός κι αν δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα στην τελευταία προπόνηση. Έχει πλέον πολλές επιλογές και καλείται να κάνει τη σωστή διαχείρηση. Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Περέιρα, στα άκρα της άμυνας οι Σταφυλίδης και Νανού και κεντρικοί αμυντικοί ο Λαΐφης με τον Μπρόρσον. Την τριάδα του κέντρου θα αποτελέσουν οι Ντάλσιο, Μάγιερ και Ρόσα. Δεξιά θα παίξει ο Τομάς, αριστερά ο Κόρμπου και στην κορυφή ο Πιέρος Σωτηρίου.

Στο μεταξύ, ο Νταβίντ Αμπάγκνια συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις και είναι πλέον θέμα προπονητή αν θα τον επιλέξει την Κυριακή για την αποστολή. Αυτό θα γίνει καθαρά για ψυχολογικούς λόγους.