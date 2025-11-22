ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κομπλέ για αξιοποίηση της συγκυρίας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Κομπλέ για αξιοποίηση της συγκυρίας

Πάνοπλος θα παρουσιαστεί ο ΑΠΟΕΛ στο κυριακάτικο εντός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΛ (19:00).

Και ασφαλώς έχει έναν και μοναδικό στόχο τη νίκη ώστε να αξιοποιήσει τη συγκυρία, αφού στο καλεντάρι της 11ης αγωνιστικής θα γίνουν σημαντικά ντέρμπι και με δική του νίκη, σίγουρα θα είναι από τους κερδισμένους.

Ο προπονητής Πάμπλο Γκαρσία δεν προβλέπεται ότι θα προβεί σε οποιεσδήποτε αλλαγές στην ενδεκάδα που θα προκαλέσουν αίσθηση, εκτός κι αν δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα στην τελευταία προπόνηση. Έχει πλέον πολλές επιλογές και καλείται να κάνει τη σωστή διαχείρηση. Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Περέιρα, στα άκρα της άμυνας οι Σταφυλίδης και Νανού και κεντρικοί αμυντικοί ο Λαΐφης με τον Μπρόρσον. Την τριάδα του κέντρου θα αποτελέσουν οι Ντάλσιο, Μάγιερ και Ρόσα. Δεξιά θα παίξει ο Τομάς, αριστερά ο Κόρμπου και στην κορυφή ο Πιέρος Σωτηρίου.

Στο μεταξύ, ο Νταβίντ Αμπάγκνια συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις και είναι πλέον θέμα προπονητή αν θα τον επιλέξει την Κυριακή για την αποστολή. Αυτό θα γίνει καθαρά για ψυχολογικούς λόγους.

Κατηγορίες

ΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Θρήνος στο ΝΒΑ: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο Ρόντνεϊ Ρότζερς

NBA

|

Category image

Αρτέτα: «Ο Σάκα θέλει να μείνει στην Άρσεναλ και να κερδίσει τίτλους»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έφαγε τέσσερα πριν τη Πάφο η Μονακό

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η τεσσάρα της ΑΕΚ, η νίκη - ανάσα της Ομόνοιας Αραδίππου και η συνέχεια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ολυμπιακός: Καθάρισαν οι φορ και τώρα Ρεάλ

Ελλάδα

|

Category image

«Δώρο» της Νιούκαστλ σε Άρσεναλ - Ο Μπαρνς υπέγραψε την ήττα της Σίτι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φρέναρε τη Γιουβέντους πριν υποδεχθεί την ΑΕΚ η Φιορεντίνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κωστή: «Δεν μπήκαμε ποτέ στο ματς»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το άνετο πέρασμα της ΑΕΚ από τη Λευκωσία

ΑΕΚ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Εμείς κάναμε εύκολο το ματς»

ΑΕΚ

|

Category image

Πέρασε «αέρας» από το ΓΣΠ με τεσσάρα η ΑΕΚ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΑΕΚ: Εκτός μάχης με τον Άρη ο Πιερό

Ελλάδα

|

Category image

ΑΕΛ: Η αποστολή για ΓΣΠ

ΑΕΛ

|

Category image

Ομόνοια: Οι παίκτες που έμειναν εκτός αποστολής για το «Αλφαμέγα»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Ταύρος» ο Μαέ, μέσα με Απόλλωνα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη