Δημοσιευτηκε:

Νίκολιτς: «Μέγιστη συγκέντρωση κόντρα στον Άρη – Επιστρέφει ο Ζίνι»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς για τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη…

Ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι στο οποίο οι παίκτες του θα πρέπει να έχουν μέγιστη συγκέντρωση είναι αυτό με τον Άρη για την ΑΕΚ όπως ανέφερε ο Μάρκο Νίκολιτς σε δηλώσεις του στην Cosmote TV.

«Ένας αντίπαλος που δεν είναι ευχάριστος. Πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι με τη μέγιστη συγκέντρωση, σαν μεγάλο ντέρμπι, με κίνητρο, με ενέργεια, με προσοχή. Είμαι σίγουρος ότι όλοι στην ομάδα το γνωρίζουν αυτό και θεωρώ ότι προετοιμάζουμε καλά το παιχνίδι», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά ολα όσα ειπε ο Μάρκο Νίκολιτς στην Cosmote Tv:

 

 

Πώς πέρασαν οι προηγούμενες δύο εβδομάδες προπονήσεων, και πως αισθάνεστε την ομάδα;

Πρέπει να πω ότι ήταν ένα πολύ καλό διάστημα. Κατ΄ αρχάς, είχαμε περισσότερους παίκτες διαθέσιμους σε σχέση με άλλες διακοπές. Επίσης, προσθέσαμε κάποιους νεαρούς παίκτες από την ακαδημία μας, συγκεκριμένα έξι από αυτούς. Και κάποιοι από αυτούς, μου αρέσουν πολύ. Έφεραν κίνητρο κι ένταση στην προπόνηση, η ένταση ήταν πολύ υψηλή. Είχαμε κι ένα φιλικό παιχνίδι εδώ, απέναντι στην Ελλάς Σύρου, τη Δευτέρα. Ήταν επίσης πολύ καλό, με δύο 35λεπτα ημίχρονα, με γκολ, με ευκαιρίες, με ενέργεια και με καλό παιχνίδι. Οπότε, η δουλειά που κάναμε ήταν πολύ καλή. Τώρα υποδεχόμαστε τους διεθνείς παίκτες, κάποιοι από αυτούς προπονήθηκαν χθες (σ.σ. Πέμπτη) για πρώτη φορά, όπως ο Ρότα, ο Μάνταλος, ο Γιόβιτς, ο Γκρούγιτς και τα υπόλοιπα παιδιά. Κάποιοι ήρθαν σήμερα (σ.σ. Παρασκευή), όπως ο Πινέδα, δυστυχώς ο Πιερό επέστρεψε με τραυματισμό. Είναι ο μόνος που επέστρεψε με τραυματισμό από την εθνική του ομάδα, θα δούμε το επίπεδο ετοιμότητάς του σήμερα (σ.σ. Παρασκευή). Και προετοιμάζουμε το παιχνίδι απέναντι στον Άρη, ένα σημαντικό ματς για εμάς. Πάντα μετά το διάλλειμα της FIFA είναι δύσκολο να επιστρέψεις στον ρυθμό σου. Όμως, ελπίζω ότι θα είμαστε στο απαιτούμενο επίπεδο το βράδυ της Κυριακής.

Σε επίπεδο τακτικής, τι περιμένετε από τον Άρη;

 

 

 

 

 

 

Περιμένω μια πολύ καλά οργανωμένη ομάδα πίσω από τη μπάλα, που θα προσπαθήσει να μας «κτυπήσει» στις αντεπιθέσεις. Επίσης, σε κάποιες στιγμές στη διάρκεια του αγώνα, πιθανότατα θα προσπαθήσουν να παίξουν. Είναι καλή ομάδα σε ατομικό επίπεδο, έχουν πολύ καλούς παίκτες, αγόρασαν κάποιους ποδοσφαιριστές το καλοκαίρι. Ένας αντίπαλος που δεν είναι ευχάριστος. Πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι με τη μέγιστη συγκέντρωση, σαν μεγάλο ντέρμπι, με κίνητρο, με ενέργεια, με προσοχή. Είμαι σίγουρος ότι όλοι στην ομάδα το γνωρίζουν αυτό και θεωρώ ότι προετοιμάζουμε καλά το παιχνίδι.

Η διακοπή πέρασε, πλέον έχετε εννιά παιχνίδια μπροστά σας μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου. Το σκέφτεστε γι’ αυτό και πώς σκοπεύετε να το διαχειριστείτε;

Είναι αυτό που είναι. Πρέπει να βρούμε τρόπο να το διαχειριστούμε, ποτέ δεν «κλαίμε» γι’ αυτό. Φυσικά, δεν είναι εύκολο, δεν είναι απλό, ειδικά όταν έχεις κάποιους παίκτες εκτός για διαφορετικούς λόγους. Θα παίξουμε σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις, έχουμε τρία παιχνίδια στην Ευρώπη, πέντε στο Πρωτάθλημα, ένα στο Κύπελλο. Σε αυτό το διάστημα δύο φορές θα ταξιδέψουμε στο εξωτερικό, μία φορά εντός Ελλάδας, στο Αγρίνιο. Οπότε, δεν θα είναι απλό, κάποιες φορές θα πρέπει να επιστρέψουμε αεροπορικώς στις 5 – 6 τα ξημερώματα. Αλλά, όπως και να έχει, αυτός είναι ο ρυθμός, μετά από αυτό θα έχουμε Χριστούγεννα και μια μικρή διακοπή. Τώρα είναι η ώρα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Κάποιοι παίκτες επιστρέφουν στην ομάδα, κάτι που είναι επίσης σημαντικό, όπως ο Ζίνι, όπως ο Περέιρα. Ο Γκατσίνοβιτς έχει επανέλθει πλήρως πλέον. Οπότε, είναι σημαντικές προσθήκες για την ομάδα μας και θα χρειαστώ κάθε παίκτη στο rotation, αυτό είναι σίγουρο.

Διαβαστε ακομη