Γκολ και θέαμα στη Β’ Κατηγορία – Σπουδαία διπλά για Δόξα, Διγενή και Αγία Νάπα
Ισοπαλίες και σημαντικά τρίποντα στα ματς της Β’ Κατηγορίας!
Γκολ και θέαμα περιελάμβαναν οι αναμετρήσεις της Β’ Κατηγορίας, καθώς ολοκληρώθηκαν οι έξι από τους οκτώ αγώνες της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
Η Δόξα Κατωκοπιάς και ο Διγενής Μόρφου πέτυχαν σπουδαίες εκτός έδρας νίκες απέναντι σε ΑΣΙΛ και ΜΕΑΠ αντίστοιχα, κάνοντας σημαντικά «διπλά». Σημαντικό τρίποντο πήρε και η Αγία Νάπα, η οποία επικράτησε του Αχυρώνα–Ονήσιλου.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια σημειώθηκαν ισοπαλίες:
-
Χαλκάνορας Ιδαλίου – Ηρακλής Γερολάκκου 1-1
-
Σπάρτακος Κιτίου – Καρμιώτισσα 2-2
-
ΑΕΖ Ζακακίου – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 1-1
- ΑΣΙΛ Λύσης-Δόξα Κατωκοπιάς 1-2
- ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου-Διγενής Ακρίτας Μόρφου 0-3
- Π.Ο Αχυρώνας Ονήσιλος-ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας 1-2