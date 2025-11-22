Γκολ και θέαμα στη Β’ Κατηγορία – Σπουδαία διπλά για Δόξα, Διγενή και Αγία Νάπα

Γκολ και θέαμα περιελάμβαναν οι αναμετρήσεις της Β’ Κατηγορίας, καθώς ολοκληρώθηκαν οι έξι από τους οκτώ αγώνες της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Η Δόξα Κατωκοπιάς και ο Διγενής Μόρφου πέτυχαν σπουδαίες εκτός έδρας νίκες απέναντι σε ΑΣΙΛ και ΜΕΑΠ αντίστοιχα, κάνοντας σημαντικά «διπλά». Σημαντικό τρίποντο πήρε και η Αγία Νάπα, η οποία επικράτησε του Αχυρώνα–Ονήσιλου.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια σημειώθηκαν ισοπαλίες:

Χαλκάνορας Ιδαλίου – Ηρακλής Γερολάκκου 1-1

Σπάρτακος Κιτίου – Καρμιώτισσα 2-2

ΑΕΖ Ζακακίου – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 1-1

ΑΣΙΛ Λύσης-Δόξα Κατωκοπιάς 1-2

ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου-Διγενής Ακρίτας Μόρφου 0-3