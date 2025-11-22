ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Μαλεντόν MVP της 12ης αγωνιστικής

Στον Τεό Μαλεντόν κατέληξε ο τίτλος του πολυτιμότερου παίκτη (MVP) για την 12η αγωνιστική της Euroleague, καθώς ο Γάλλος γκαρντ βοήθησε σημαντικά τη Ρεάλ να επικρατήσει 100-99 της Ζαλγκίρις Κάουνας στη Μαδρίτη. Ο 24χρονος άσος βρέθηκε στο παρκέ για 21 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα και τελείωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους (7/8 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 11/11 βολές), 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 7 κερδισμένα φάουλ, ενώ υπέπεσε σε 2 φάουλ και 2 λάθη. Χάρη σε αυτή την εμφάνιση, ο γκαρντ της «βασίλισσας» συγκέντρωσε 34 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, επίδοση που ήταν η υψηλότερη μεταξύ των παικτών από τις ομάδες που πανηγύρισαν νίκη στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υψηλότερη βαθμολογία στο σύστημα αξιολόγησης για την 12η αγωνιστική, ήτοι 39 βαθμοί, ανήκει στον Τζάστιν Ρόμπινσον. Ο άσος της Παρί είχε σε 28 λεπτά συμμετοχής απολογισμό 35 πόντους (4/7 δίποντα, 7/10 τρίποντα, 6/6 βολές), 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 10 κερδισμένα φάουλ, ενώ υπέπεσε σε 3 φάουλ και πέντε λάθη, ωστόσο η ομάδα του ηττήθηκε 98-86 από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

 

