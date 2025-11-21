Ίσως και με τους ίδιους η ΑΕΛ

Δεν αναμένεται να αλλάξει πολλά ο Ούγκο Μαρτίνς στο πλάνο του για την εξόρμηση στο ΓΣΠ την Κυριακή κόντρα στον ΑΠΟΕΛ.

Ο Πορτογάλος τεχνικός, που δεν θα είναι στον πάγκο λόγω τιμωρίας και την ομάδα θα κοουτσάρει ο Γιώργος Ελευθερίου, ίσως για πρώτη φορά να επιλέξει τους ίδιους. Άλλωστε η γενική εικόνα στην αναμέτρηση που προηγήθηκε με την Ένωση ήταν καλή, παρ' όλο που ο αντίπαλος δεν μπορεί να αποτελέσει ασφαλές κριτήριο.

Ο Οτσόα θα είναι κάτω από τα δοκάρια, οι Ιμανισίμουε και Κονσεϊσάο θα καλύπτουν τα δύο άκρα της άμυνας, με τους Κέλερ-Στεφάνοβιτς να συνθέτουν το δίδυμο στο κέντρο της οπισθοφυλακής. Το κέντρο θα αποτελείται από τους Ζντραβκόφσκι και Ζόκε, οι Σινγκ και Μιλοσάβλιεβιτς θα είναι στα άκρα της επίθεσης, με τους Νάτελ και Φορεστιέρι στην επίθεση.

Είναι μία δοκιμασία πάντως αφού οι γαλαζοκίτρινοι θα πρέπει στην ουσία να τα κάνουν όλα στην εντέλεια για να γευτούν τους πρώτους φετινούς βαθμούς εκτός έδρας.