Με πρωταγωνιστή τον Ποντικό, η Ομόνοια Αραδίππου πήρε μια επική νίκη σε παιχνίδι–θρίλερ!

Η ομάδα του Μαρίνου Σατσιά προηγήθηκε δύο φορές, αρχικά στο 23’ με τον Ποντικό και στο 52’ με τον Ζορζίνιο. Ο Εθνικός, ωστόσο, απάντησε ισάριθμες φορές, με τον Αντερέγκεν στο 34’ και τον Γκονζάλες στο 70’. Στο 64’, έξι λεπτά πριν από την ισοφάριση των φιλοξενούμενων, η ομάδα της Άχνας έμεινε με δέκα παίκτες λόγω δεύτερης κίτρινης κάρτας στον Κονφέ.

Η λύση για την Ομόνοια Αραδίππου ήρθε στο 85’, όταν ο Ποντικός με όμορφη κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 3-2, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και χαρίζοντας ένα τεράστιο τρίποντο στην ομάδα του.

Με αυτή τη νίκη, η Ομόνοια Αραδίππου ανέβηκε στους 10 βαθμούς και στη 10η θέση, ενώ ο Εθνικός Άχνας παραμένει 7ος με 14 βαθμούς. Μάλιστα με αυτή την επικράτηση ήταν και η πρώτη νίκη των «περιστεριών» στο σπίτι τους!

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

90+5' Τέλος αγώνα

90' Πέντε λεπτά καθυστερήσεις βάζει ο βοηθός

85' ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΞΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ! Ο Ποντικός εξελίσσεται σε πρωταγωνιστή της βραδιάς και διπλασιάζει τα τερματά του, δίνωντας βάζοντας ξανά μπροστά στο σκορ τα περιστέρια!

70' ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΙΣΟΦΑΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ! Ο Γκονζάλες με μια κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ κάνει το 2-2

65' Εκτέλεση φάουλ του Μπρένο περνάει ψηλά πάνω από τα δοκάρια

61' Κόκκινη κάρτα για τον Εθνικό! Ο Κονφέ θα αντικρίσει την δεύτερη κιτρινή καρτά σε μαρκάρισμα στον Αντωνίου

59' Μεγάλη φάση για τον Εθνικό. Ο Κόστιτς λέει όχι σε ένα κοντινό σουτ του Αντερέγκεν

52' ΓΚΟΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΟΥ. Ο Ζορζίνιο κάνει το 2-1 μετά από ένα δύνατο σουτ μέσα από τη περιοχή με τον Τούμπα να μην μπόρει να αντιδράσει. Την ασίστ ο Μουαντίμπ.

50' Κίτρινη για τον Πολυκάρπου

46' Έναρξη δεύτερου μέρους

45+2' Τέλος πρώτου μέρους

40' Κίτρινη κάρτα στον Κονφέ

34' ΓΚΟΛ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ. Ο Αντερέγκεν εκμεταλλεύεται τη μπαλιά του Μπρένο και σε κενή εστία κάνει το 1-1.

31' Δεύτερη κίτρινη στο παιχνίδι και αυτή για τα περιστέρια. Αυτή τη φορά θα την δει ο Χαβέλκα

29' Μεγάλη φάση για την Ομόνοια. Το γύρισμα πάρε βάλε του Ποντικού δεν θα εκμεταλλευτεί ο Γιασανέ που δεν θα βρει την μπάλα

28' Κίτρινη κάρτα για τον Μουαντίμπ

27' Ευκαιρία για τον Εθνικό, το σουτ του Γκονζάλες περνάει λίγο έξω

23' ΓΚΟΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ! Ο Ποντικός έφυγε πίσω από την άμυνα του Εθνικού και με άψογο πλασέ ανοίγει το σκορ. Αυτό είναι και το πρώτο γκολ του Κύπριου επιθετικού στο φετινό πρωτάθλημα.

13' Ακόμα μια απόκρουση του Κόστιτς αυτή τη φορά σε σουτ του Πεχλιβάνη

12' Ωραίο σουτ του Μπρένο, ο Κόστιτς διώχνει σε κόρνερ

2' Σουτ του Γκονζάλες περνάει πάνω από τα δοκάρια του Κόστιτς

1' Έναρξη παιχνιδιού

Σκόρερ: Ποντικός 23', Αντερέγκεν 34', Ζορζίνιο 52', Γκονζάλες 70', Ποντικός 85'

Κίτρινες: Κανέ, Κονφέ/ Μουαντίμπ, Χαβέλκα, Πολυκάρπου

Κόκκινες: Κονφέ 61'

Εντεκάδες:

Ομόνοια Αραδίππου: Κόστιτς, Ρινγκ (75' Ρίτσαρνς), Θελάντερ, Αντωνίου, Ζορζίνιο (90' Καλλής), Μουαντίμπ (75' Κανό), Πολυκάρπου (67' Έντουαρντς), Βαν Μούλεμ, Χαβέλκα, Ποντικός, Γιασανέ (67' Μεκαουί).

Εθνικός Άχνας: Τούμπας, Αγγελόπουλος, Φελίπε (73' Σαντί), Γκονζάλες (86' Ροντριγκίνιο), Μασάδο (73' Μάγια), Κονφέ, Παπαγεωργίου, Κανέ (56' Σέχας), Πεχλιβάνης, Αντερέγκεν, Μπρένο.

Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

Βοηθοί: Πέτρος Πέτρου, Σάββας Ευαγγελίδης, Κωνσταντίνος Νεοφύτου

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας