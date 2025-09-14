Nα δώσει δείγμα αντίδρασης

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ενώπιον της πρώτης πρόκλησής της για να δείξει ότι ξέρει να αντιδράει μετά από αποτυχημένα αποτελέσματα έχει απόψε η ΑΕΛ, η οποία υποδέχεται στο στάδιο «Αλφαμέγα» τον Εθνικό.

Οι γαλαζοκίτρινοι επιζητούν επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα στην προηγούμενη αγωνιστική από την ΑΕΚ.

Εννοείται ότι η ομάδα της Λεμεσού λογαριάζεται ως το φαβορί της αναμέτρησης κάτι που χρειάζεται να το επιβεβαιώσει και εντός αγωνιστικού χώρου.

Ο Πάολο Τραμετσάνι προετοιμάζει τα πλάνα του έχοντας να διαχειριστεί ορισμένες απουσίες.

Εκτός έμειναν, για διάφορους λόγους, οι Ντίλαν Ουεντραόγκο, Ντένις Τομάλα, Αντρέας Μακρής, Λούκα Μπόγκταν, Μπασέλ Ζράντι (δέχτηκε χτύπημα στην χθεσινή προπόνηση), Μέμο Οτσόα, Εμμάνουελ Ιμανισίμγουε.

