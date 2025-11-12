«Πλήρωσε» με πρόστιμο τις... φωνές της η ΑΕΛ

Ο Αθλητικός Δικαστής επέβαλε χρηματικό πρόστιμο στην ΑΕΛ Λεμεσού για την ανακοίνωση που εξέδωσε μετά τον εκτός έδρας αγώνα με την Πάφο FC, η οποία αφορούσε τη διαιτησία της αναμέτρησης.

Η πειθαρχική επιτροπή της ΚΟΠ έκρινε πως η τοποθέτηση της λεμεσιανής ομάδας παραβίαζε τους κανονισμούς περί δυσφήμησης και δημοσίων σχολίων για διαιτητές, επιβάλλοντας το σχετικό πρόστιμο.

Αναλυτικά:

*Καταγγελία κατά ΑΕΛ Λεμεσού αναφορικά με ανακοίνωση που εξέδωσε στις 02/11/2025 και δημοσιεύθηκε στα ΜΜΕ μετά τον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΠΑΦΟΣ F C – ΑΕΛ Λεμεσού /02.11.2025 η οποία:

Α. θίγει ή μειώνει το κύρος της διαιτησίας και/ή συγκεκριμένης διαιτησίας και/ή συγκεκριμένου διαιτητή και/ή θίγει ή μειώνει την αξιοπρέπεια και/ή την προσωπικότητα διαιτητή και/ή άπτεται διαιτησίας που πρόκειται να γίνει η διαιτητή που έχει ορισθεί για να διαιτητεύσει αγώνα και/ή άπτεται φάσεων αγώνα και/ή αποφάσεων του διαιτητή σε συγκεκριμένες φάσεις αγώνα και/ή αγώνα που διεξήλθε στο παρελθόν και/ή ανακοίνωση που προτρέπει την Επιτροπή Διαιτησίας και/ή τον Διευθυντή για να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες, αναφορικά με διαιτησία αγώνα ή θίγει ή μειώνει το κύρος των παρατηρητών και/ή συγκεκριμένου παρατηρητή και/ή θίγει ή μειώνει την αξιοπρέπεια και/ή την προσωπικότητα παρατηρητή και/ή άπτεται της βαθμολογίας που ο παρατηρητής και/ή γενικά του Φύλλου Αγώνα που συντάσσει ο παρατηρητής για συγκεκριμένο αγώνα, ή θίγει ή μειώνει το κύρος των μελών της Επιτροπής Διαιτησίας και/ή άπτεται του έργου της Επιτροπής Διαιτησίας και/ή του Διευθυντή της.

Β. θίγει ή μειώνει την αξιοπρέπεια, την προσωπικότητα και/ή το κύρος οποιουδήποτε ατόμου που ενέχεται στο άθλημα του ποδοσφαίρου, αξιωματούχου ή μέλους σωματείου, αξιωματούχου, ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ και/ή θίγει ή μειώνει οπαδούς οποιασδήποτε ομάδας που συμμετέχει στο Πρωτάθλημα, αφορούν διαιτησία που πρόκειται να γίνει ή διαιτητή που έχει ορισθεί για να διαιτητεύσει αγώνα που έπεται των δηλώσεων.

Γ. είναι εκτός των πλαισίων της αθλητοπρέπειας και/ή του τιμίου παιχνιδιού και/ή που μπορεί να συμβάλει σε δυσπιστία κατά του αθλήματος και/ή λειτουργών του αθλήματος και/ή που μπορεί να συμβάλει και/ή να υποκινήσει αντιαθλητικές ενέργειες και/ή που γελοιοποιεί το άθλημα ή άτομα που ενέχονται στο άθλημα και/ή που είναι μειωτικές για το άθλημα ή μειωτικές για άτομα που ενέχονται στο άθλημα με οποιοδήποτε τρόπο και/ή που είναι σαρκαστικές για το άθλημα και/ή άτομα που ενέχονται σε αυτόκατά παράβαση του άρθρου 2 και όπως τούτα ορίζονται στο άρθρο 4(ιστ)(i), (ii) και (iii) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ και των άρθρων 6 και 7 Κεφάλαιο ΧΧ Προκήρυξη Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας 2025-2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.