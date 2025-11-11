ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Xρειάζεται τις... σφραγίδες του Σινγκ

Xρειάζεται τις... σφραγίδες του Σινγκ

Σημαντική συμβολή στο σκοράρισμα.

Ένα από τα κοινά στοιχεία στις δύο νίκες που πέτυχε η ΑΕΛ στα τελευταία τρία παιχνίδια ήταν η ενεργή εμπλοκή του Λούθερ Σινγκ στο σκοράρισμα. Ο Νοτιοαφρικανός εξτρέμ, στον πιο πρόσφατο αγώνα, αυτόν με την Ένωση, έδωσε την ασίστ στο γκολ με το οποίο ο Νατέλ άνοιξε τον δρόμο προς την εύκολη επικράτηση, ενώ με δικό του τέρμα σχημάτισε το τελικό 3-0.

Στην προηγούμενη νίκη των γαλαζοκιτρίνων, επί της Ε.Ν. Ύψωνα με 1-0, ο 28χρονος ήταν αυτός που έδωσε την ασίστ για το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης λίγο πριν από το τελικό σφύριγμα.

Γενικότερα στη σεζόν μετρά άλλο ένα γκολ και δύο ασίστ και είναι στην υψηλότερη θέση στη λίστα με τους παίκτες της ΑΕΛ που έχουν εμπλοκή στο σκοράρισμα. Στην ομάδα της Λεμεσού έχουν ανάγκη τις... σφραγίδες του Σινγκ που έδειξε και πέρσι ότι ανταποκρίνεται θετικά σε αυτό τον τομέα, αφού είχε συνολικά 14 ασίστ, ενώ σκόραρε και δύο φορές.

