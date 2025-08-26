Ξεκινά στο Futsal Champions League η ΑΕΛ

Η ΑΕΛ συμμετέχει στον 4ο όμιλο της διοργάνωσης και όλοι οι αγώνες θα γίνουν στη Μολδαβία.

Ο σημερινός αγώνας θα αρχίσει στις 18:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τη Cytavision.

Στον όμιλο συμμετέχουν επίσης η Μακάμπι Νετάνια Ισραήλ και η Hjørring Δανίας.

Την Τετάρτη η ΑΕΛ θα αντιμετωπίσει τη Hjørring στις 15:30 και την Παρασκευή τη Μακάμπι, επίσης στις 15:30.

Η ομάδα που θα τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου θα προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.