Ξεκινά στο Futsal Champions League η ΑΕΛ
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η πρωταθλήτρια μας ΑΕΛ Λεμεσού αρχίζει σήμερα την προσπάθεια της στον προ – προκριματικό γύρο του UEFA Futsal Champions League με αντίπαλο την πρωταθλήτρια Μολδαβίας FC Clic Chişinău.
Η ΑΕΛ συμμετέχει στον 4ο όμιλο της διοργάνωσης και όλοι οι αγώνες θα γίνουν στη Μολδαβία.
Ο σημερινός αγώνας θα αρχίσει στις 18:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τη Cytavision.
Στον όμιλο συμμετέχουν επίσης η Μακάμπι Νετάνια Ισραήλ και η Hjørring Δανίας.
Την Τετάρτη η ΑΕΛ θα αντιμετωπίσει τη Hjørring στις 15:30 και την Παρασκευή τη Μακάμπι, επίσης στις 15:30.
Η ομάδα που θα τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου θα προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.