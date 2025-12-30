Καυτός Ιανουάριος για την ΑΕΛ: Στο προσκήνιο ο Οφόρι!

Μετά την απόκτηση του Ζακάρια Σάβο και τη διαφαινόμενη μεταγραφή του Δανιήλ Παρούτη, η ΑΕΛ επιταχύνει τον μεταγραφικό της σχεδιασμό για τη νέα σεζόν. Συγκεκριμένα, η ομάδα του Ούγκο Μαρτίνς ετοιμάζεται να ενισχύσει περαιτέρω την επίθεσή της.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Κέλβιν Οφόρι. Ο 24χρονος Γκανέζος αγωνίζεται κυρίως ως δεξιός εξτρέμ, αλλά μπορεί να δώσει βοήθειες τόσο στο αριστερό άκρο όσο και ως περιφερειακός επιθετικός.

Τις σεζόν 2019-20 και 2020-21, καθώς και στο μισό της επόμενης σεζόν, αγωνιζόταν στη Φορτούνα Ντίσελντορφ, καταγράφοντας 27 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και μία ασίστ.

Στη συνέχεια μεταπήδησε στην Πάντερμπορν όπου σε ενάμιση σεζόν έπαιξε σε 17 παιχνίδια και σημείωσε δύο γκολ.

Ακολούθως, για 2,5 χρόνια φόρεσε τη φανέλα της Σπάρτακ Τρνάβα, σημειώνοντας 24 γκολ σε 101 εμφανίσεις, ενώ έδωσε και οχτώ ασίστ. Το καλοκαίρι του 2025 μετακινήθηκε στη Σλόβαν Μπρατισλάβας, όπου σε 17 συμμετοχές πέτυχε τρία γκολ και έδωσε δύο ασίστ.