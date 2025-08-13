ΑΕΛ: Φιλικό με τον Εθνικό στο Δασάκι
Ανακοίνωση από την ΑΕΛ για τις πληροφορίες του φιλικού αγώνα με τον Εθνικό Άχνας στο Δασάκι
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΛ ενημερώνει το φίλαθλο κοινό της ομάδας για τις λεπτομέρειες διεξαγωγής του φιλικού αγώνα Εθνικός Άχνας – ΑΕΛ, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025, και ώρα 19:00, στο Στάδιο “Εθνικού Άχνας”.
Οι φίλαθλοι της ομάδας μας θα φιλοξενηθούν στην Ανατολική Κερκίδα του γηπέδου.
Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνεται αποκλειστικά από τα ταμεία του Σταδίου, την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα. Τα ταμεία και οι είσοδοι θα ανοίξουν στις 17:30.
Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν καθοριστεί από την γηπεδούχο ομάδα ως εξής:
KANONIKO: €10
ΜΑΘΗΤΙΚΟ: €10
ΠΑΙΔΙΚΟ: €2
Σημειώνεται ότι δεν θα υπάρξει τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα.
