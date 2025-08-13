ΑΕΛ: Φιλικό με τον Εθνικό στο Δασάκι

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΛ ενημερώνει το φίλαθλο κοινό της ομάδας για τις λεπτομέρειες διεξαγωγής του φιλικού αγώνα Εθνικός Άχνας – ΑΕΛ, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025, και ώρα 19:00, στο Στάδιο “Εθνικού Άχνας”.

Οι φίλαθλοι της ομάδας μας θα φιλοξενηθούν στην Ανατολική Κερκίδα του γηπέδου.

Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνεται αποκλειστικά από τα ταμεία του Σταδίου, την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα. Τα ταμεία και οι είσοδοι θα ανοίξουν στις 17:30.

Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν καθοριστεί από την γηπεδούχο ομάδα ως εξής:

KANONIKO: €10

ΜΑΘΗΤΙΚΟ: €10

ΠΑΙΔΙΚΟ: €2

Σημειώνεται ότι δεν θα υπάρξει τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα.

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

Σωματείο ΑΕΛ