«Τα ψέματα τέλειωσαν...» - Τι είπε για επιθετικό και αμυντικό μέσο

«Τα ψέματα τέλειωσαν...» - Τι είπε για επιθετικό και αμυντικό μέσο

Για την πορεία της προετοιμασίας και τα μεταγραφικά ζητήματα αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΑΕΛ, Νικόλας Λεβέντης, στις δηλώσεις του στον Super Sport FM.

Για το 3-5-2 του Πάολο Τραμετσάνι: «Έτσι όπως μας έχει συνηθίσει στην ομάδα και στις ομάδες που δούλεψε, είναι το αγαπημένο του σύστημα αυτό με τριάδα στόπερ στην άμυνα. Τι σύστημα επιλέγει κάθε προπονητής είναι στη δική του ευχέρεια. Ό,τι μας έχει ζητηθεί από την τεχνική ηγεσία τους το δώσαμε και είναι δικό τους θέμα πως θα αξιολογηθεί και αξιοποιηθεί το υλικό. Τα ψέματα τέλειωσαν, μπαίνουμε στην τελική ευθεία, είναι στις 19:00 το φιλικό με τον Ακρίτα Χλώρακας. Οι παίκτες μέσα από την προετοιμασία έχουν καταπονηθεί από τη ζέστη για αυτό και άλλαξε η ώρα. Δεν θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη».

Για τον επιθετικό: «Οι επαφές με μεταγραφικούς στόχους συνεχίζονται εδώ και αρκετές εβδομάδες, κάποιες περιπτώσεις απορρίφθηκαν λόγω υψηλών οικονομικών απαιτήσεων που δεν μπορούσαμε να καλύψουμε. Οικονομική υπέρβαση θα γίνει, αλλά στα πλαίσια τα δικά μας. Δεν θα κάνουμε υπέρβαση απλά για να λέμε πως κάναμε υπέρβαση. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια για να λύσουμε το οικονομικό πρόβλημα δεν θα έρθουμε τώρα να κάνουμε μια μεγάλη οικονομική υπέρβαση με παίκτη που να μην μπορεί να βοηθήσει. Θα είναι σε λογικά πλαίσια για την ΑΕΛ, γιατί αν συγκριθούμε με άλλες ομάδες όπως η Πάφος και ο Άρης, αύξησαν τα πλαίσια με το μπάτζετ σε άλλα επίπεδα συγκρίνοντας τις με την ομάδα μας».

Για τα μεταγραφικά: «Ο κ. Τραμετσάνι είναι αρκετά ικανοποιημένος με την προσπάθεια και την εικόνα των παικτών. Θα έρθει ο επιθετικός και γίνεται προσπάθεια και για έναν αμυντικό μέσο. Εάν και ο ίδιος ζητήσει κάτι άλλο και μπορούμε μέχρι τις 9 του μήνα να του το δώσουμε θα προσπαθήσουμε. Αποκτήθηκαν ήδη 11 νέοι παίκτες, θα έρθουν άλλοι δύο, επέστρεψε και ο Ανδρέου, άρα μιλάμε για μια ολοκαίνουργια ομάδα. Στόχος είναι να δημιουργηθεί και ένας κορμός για το μέλλον ώστε να μην αλλάζουμε τόσους παίκτες κάθε χρόνο. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να δούμε την ομάδα διεκδικήτρια στο μέλλον».

«Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι παίκτες ότι πληρώνονται στην ώρα τους και ότι δεν έχουμε οικονομικά βαρίδια. Ζητάμε από τον κόσμο μόνο να είναι στην κερκίδα και να στηρίζει την ομάδα. Βλέπουμε ομάδες να έχουν ενισχυθεί δυναμικά και προϋπολογισμούς να έχουν ξεφύγει οπότε η στήριξη από τον κόσμο μας είναι αναγκαία».

