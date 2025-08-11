Eνδιαφέρει ΑΕΛίστες, έκτακτη αλλαγή

Με βραδιάτικη ενημέρωση η ΑΕΛ ενημερώνει τον κόσμο της για την αλλαγή στην ώρα έναρξης του φιλικού της Τρίτης (12/08) απέναντι στον Ακρίτα Χλώρακας που θα αρχίσει τελικά στις 19:00.

H ανακοίνωση αναφέρει:

AΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΚΡΙΤΑ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

Η ΑΕΛ ενημερώνει το φίλαθλο κοινό της ομάδας ότι ο αυριανός φιλικός αγώνας απέναντι στον Ακρίτα Χλώρακας, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης» στην Πάφο, θα ξεκινήσει στις 19:00 και όχι στις 18:00 όπως είχε αρχικά οριστεί.

Ως εκ τούτου, τα ταμεία και οι εισόδοι του Σταδίου θα ανοίξουν στις 17:30.