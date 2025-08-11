Ανακοίνωσε φιλικό με τον Ακρίτα η ΑΕΛ
Η ΑΕΛ ενημερώνει για τις λέπτομέρειες του φιλικού αγώνα με τον Ακρίτα στο «Στ. Κυριακίδης»
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΛ ενημερώνει το φίλαθλο κοινό της ομάδας για τις λεπτομέρειες διεξαγωγής του φιλικού αγώνα Ακρίτας Χλώρακας – ΑΕΛ, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025, και ώρα 18:00, στο Στάδιο “Στέλιος Κυριακίδης” στην Πάφο.
Οι φίλαθλοι της ομάδας μας θα φιλοξενηθούν στην Ανατολική Κερκίδα του γηπέδου.
Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνεται αποκλειστικά από τα ταμεία του Σταδίου, την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα. Τα ταμεία και οι είσοδοι θα ανοίξουν στις 16:30.
Η τιμή εισιτηρίου, όπως έχει καθοριστεί από τη γηπεδούχο ομάδα, είναι €10 (Γενική Είσοδος), ενώ παιδιά έως 12 ετών θα εισέρχονται δωρεάν.
Σημειώνεται ότι δεν θα υπάρξει τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα.
