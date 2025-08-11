Ανακοίνωσε φιλικό με τον Ακρίτα η ΑΕΛ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΛ ενημερώνει το φίλαθλο κοινό της ομάδας για τις λεπτομέρειες διεξαγωγής του φιλικού αγώνα Ακρίτας Χλώρακας – ΑΕΛ, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025, και ώρα 18:00, στο Στάδιο “Στέλιος Κυριακίδης” στην Πάφο.

Οι φίλαθλοι της ομάδας μας θα φιλοξενηθούν στην Ανατολική Κερκίδα του γηπέδου.

Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνεται αποκλειστικά από τα ταμεία του Σταδίου, την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα. Τα ταμεία και οι είσοδοι θα ανοίξουν στις 16:30.

Η τιμή εισιτηρίου, όπως έχει καθοριστεί από τη γηπεδούχο ομάδα, είναι €10 (Γενική Είσοδος), ενώ παιδιά έως 12 ετών θα εισέρχονται δωρεάν.

Σημειώνεται ότι δεν θα υπάρξει τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα.

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

Σωματείο ΑΕΛ