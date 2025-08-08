Τρισκόφσκι: «Δεν έχω νιώσει ποτέ έτσι»
Ο Ιβάν Τρισκόφσκι παραχώρησε δηλώσεις στη Cytavision λίγο πριν την σέντρα του φιλικού αγώνα της ΑΕΛ με την ΕΝΠ
Διαβάστε τις κυριότερες τοποθετήσεις του:
«Δεν έχω νιώσει ποτέ έτσι. Πολλοί και σημαντικοί άνθρωποι του ποδοσφαίρου ήρθαν να με τιμήσουν. Είναι μία απόδειξη ότι όλα αυτά που έκανα στο γήπεδο κάποιοι τα αναγνώρισαν. Όλα αυτά μου δίνουν έξτρα κίνητρο να συνεχίσω και σε ένα νέο πόστο». Είμαι πολύ ικανοποιημένος με αυτά που βρήκα στην ΑΕΛ και είμαι έτοιμος να βοηθήσω, είπε μεταξύ άλλων μιλώντας στη Cytavision.