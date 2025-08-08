ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Έδεσε» Σινγκ η ΑΕΛ

Ανακοίνωση από τους γαλαζοκίτρινους.

Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Λούθερ Σινγκ ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΛ ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Luther Singh μέχρι τον Μάιο του 2027. Η συνέχιση της συνεργασίας μας επιβεβαιώνει την κοινή μας επιθυμία για διαρκή πρόοδο και επιτυχίες, στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων της ομάδας μας.

Ευχόμαστε στον Luther Singh καλή συνέχεια στην ποδοσφαιρική του διαδρομή με την γαλαζοκίτρινη φανέλα, με υγεία, δύναμη και πολλές ομαδικές και ατομικές επιτυχίες».

