Ο Στέφαν Γιόβετιτς, με αφορμή την αναμέτρηση των πρασίνων με την Γιουβέντους παραχώρησε δηλώσεις σε ιταλική ιστοσελίδα.

Ανάμεσα σε άλλα αναφέρθηκε στο πέρασμά του από τους πράσινους ενώ για τους λόγους που αποχώρησε σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Στην Ομόνοια υπήρξε μια συρρίκνωση, οι καλύτεροι παίκτες της περσινής σεζόν έφυγαν και δεν αντικαταστάθηκαν. Υπήρχαν επίσης κάποια πράγματα που δεν μου άρεσαν, γι’ αυτό προτίμησα να αλλάξω. Υπέγραψα για δύο χρόνια και έχω μεγάλη όρεξη να τα πάω καλά».

Στην Ομόνοια διάβασαν τα όσα είπε ο έμπειρος φορ της ΑΕΛ και αυτό που τονίζουν είναι πως ήταν απόφαση της ομάδας να μην συνεχιστεί η συνεργασία με τον παίκτη ο οποίος πάντως ενημερώθηκε έγκαιρα και αρκετά πριν ολοκληρωθεί η σεζόν.

Επίσης, σημειώνεται πως ο Γιόβετιτς προσπαθούσε να πείσει την ομάδα να του ανανεώσει το συμβόλαιο, ωστόσο δεν έγινε πρόταση. Όταν δε αντιλήφθηκε πως δεν θα ανανεωνόταν οι μεταξύ τους συνεργασία προσπαθούσε με διάφορους τρόπους να δημιουργήσει πρόβλημα στο τριφύλλι.