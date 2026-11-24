Ο Σινγκ αποτελεί σημαντικό γρανάζι για την ΑΕΛ και σε συνδυασμό με το συμβόλαιο του που ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν, προχώρησε άμεσα τις διαδικασίες για ανανέωση!

Ο 29χρονος βρίσκεται στην ομάδα της Λεμεσού από το καλοκαίρι του 2024, έχει καταγράψει 75 συμμετοχές, σκόραρε 15 γκολ και μοίρασε άλλα 24 (!), αριθμοί που αποτυπώνουν την σημαντικότητα του.

Η διοίκηση της ΑΕΛ κατέθεσε πρόταση στην πλευρά του ποδοσφαιριστή και ελπίζει σε... happy end.