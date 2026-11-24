Διαβάστε όσα είπε Στέφαν Γιόβετιτς ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην παρουσία του στην ΑΕΛ αλλά και το διάστημα που έπαιξε με την φανέλα της Ομόνοιας.

Πώς πάνε τα πράγματα για σένα το τελευταίο διάστημα;

«Πηγαίνουν πραγματικά πολύ καλά: με την εθνική ομάδα εξασφαλίσαμε την πρώτη θέση στον όμιλο C και θα παίξουμε στα play-off, ενώ με την ΑΕΛ είμαστε δεύτεροι και κερδίσαμε το τελευταίο μας παιχνίδι με 2-1».

Γιατί αποφάσισες να αφήσεις τη Λευκωσία για να μετακομίσεις στη Λεμεσό;

«Για το πρότζεκτ, αλλά και για λόγους εγγύτητας στο σπίτι μου. Πάντα ζούσα εδώ στη Λεμεσό και ήθελα να παίξω εδώ. Η Λευκωσία από πλευράς μετακινήσεων δεν ήταν και πολύ κοντά. Στην Ομόνοια υπήρξε μια συρρίκνωση, οι καλύτεροι παίκτες της περσινής σεζόν έφυγαν και δεν αντικαταστάθηκαν. Υπήρχαν επίσης κάποια πράγματα που δεν μου άρεσαν, γι’ αυτό προτίμησα να αλλάξω. Υπέγραψα για δύο χρόνια και έχω μεγάλη όρεξη να τα πάω καλά».

Είναι δυνατόν το περασμένο καλοκαίρι να μην ήρθε καμία πρόταση από την Ιταλία;

«Όχι, καμία πρόταση. Υπήρξε κάτι με τη Λέτσε προς το τέλος της περασμένης σεζόν, είχα πάει να δω το ματς με την Τζένοα και είχα συναντηθεί με τον Κορβίνο. Ήταν σχεδόν κλεισμένο, αλλά μετά εκείνος έφυγε και η κατάσταση άλλαξε. Δεν έχω όμως κανένα παράπονο. Εδώ η οικογένειά μου απολαμβάνει τη ζωή, δεν είχε νόημα να αλλάξει ξανά χώρα ο γιος μου για έκτη φορά. Προτίμησα τη σταθερότητα».

Περνώντας στον αγώνα, τι Ομόνοια πρέπει να περιμένουμε στο Τορίνο αυτή την Πέμπτη;

«Η Ομόνοια, παρότι είναι αποδυναμωμένη σε σχέση με πέρυσι, παραμένει μια καλή ομάδα, είναι συμπαγής και θα παίξει πολύ πιο κλειστά. Άλλωστε δεν θα μπορεί να επιτεθεί όπως κάνει εδώ, γι’ αυτό φαντάζομαι πολλές αντεπιθέσεις ώστε να μπορέσει να κάνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ζημιά».

Ας λύσουμε την απορία: η Γιουβέντους είναι το φαβορί για τους τρεις βαθμούς;

«Απολύτως ναι, αρκετά ξεκάθαρα. Στη Λευκωσία μπροστά στον κόσμο της θα ήταν ένα διαφορετικό παιχνίδι, όπως για παράδειγμα εκείνο με τη Θέλτα Βίγκο, αλλά στο «Αλιάνζ Αρένα» ξεκινάει ως αουτσάιντερ. Δεν είναι ομάδα που πρέπει να υποτιμηθεί, γιατί πάντως μάζεψε 6 βαθμούς σε 4 αγώνες, αλλά τα μεγέθη είναι διαφορετικά».

Γνωρίζουμε ειλικρινά πολύ λίγα για αυτόν τον αντίπαλο· μπορείς να μας βοηθήσεις να σκιαγραφήσουμε τα δυνατά του σημεία;

«Ένας παίκτης που χρειάζεται προσοχή είναι ο Εβάντρο, ο οποίος έχει παίξει και στην Ιταλία στην Ουντινέζε, παίξαμε μαζί πέρυσι και μου αρέσει πολύ. Σχεδόν τα πάντα περνούν από εκείνον σε αυτή την ομάδα. Ένας άλλος παίκτης είναι ο Μόντνορ, έπειτα ο Τάνκοβιτς και ο αμυντικός Κουλιμπαλί, ενώ καλός είναι και ο Φαμπιάνο. Είναι Βραζιλιάνος, αλλά παίζει με την εθνική Κύπρου και τον είδαμε πρόσφατα στο Nations League».