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Ρήξη στους πλάγιους κοιλιακούς ο Στεφ Κάρι - Σε δύο εβδομάδες η επανεξέτασή του

ΓΗΠΕΔΟ

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Θα πορευθούν χωρίς το μεγάλο τους όπλο οι Ουόριορς.

Ρήξη στους πλάγιους κοιλιακούς υπέστη ο Στεφ Κάρι, με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς να ανακοινώνουν ότι ο Αμερικανός σταρ θα επανεξεταστεί σε δύο εβδομάδες.

Ο 38χρονος γκαρντ υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, μετά την αποχώρησή του από την αναμέτρηση της Τετάρτης με τους Χιούστον Ρόκετς, στην οποία τραυματίστηκε 6:25 πριν από τη λήξη της πρώτης περιόδου.

Ο Κάρι πρόλαβε να σημειώσει μόλις ένα τρίποντο, ενώ οι Ουόριορς γνώρισαν την ήττα με 115-108, βάζοντας τέλος στο νικηφόρο σερί των οκτώ αγώνων.

Ο τέσσερις φορές πρωταθλητής του NBA και 12 φορές All-Star μετρά φέτος 27,8 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 3,9 ασίστ κατά μέσο όρο σε 10 συμμετοχές, όλες ως βασικός, στη 18η σεζόν της καριέρας του.

Συνολικά, σε 1.079 αγώνες στο NBA, από τότε που επιλέχθηκε στο Νο 7 του ντραφτ του 2009 από το Γκόλντεν Στέιτ, έχει μέσο όρο 24,8 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 6,3 ασίστ.

AΠΕ - ΜΠΕ

 

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