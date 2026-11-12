ΑΕΛ: Ενημέρωση για το φιλικό με την ΑΕΚ Αθηνών

Η ΑΕΛ ενημέρωσε μέσω ανακοίνωσης για το φιλικό με την ΑΕΚ Αθηνών στην «Allwyn Arena»

Η εταιρεία AEL FC LTD ενημερώνει ότι την Δευτέρα (16/11) θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ Αθηνών σε φιλικό αγώνα, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 12:00, στην Allwyn Arena της Αθήνας.

Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων, ενώ δεν θα υπάρξει τηλεοπτική κάλυψη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον φιλικό αγώνα, το φίλαθλο κοινό μπορεί να παρακολουθεί τους επίσημους λογαριασμούς της ομάδας μας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

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