Καιρός να σηκωθεί από τον καναπέ

Με περίπου 3.000 οπαδούς κατά μέσο όρο στην «ΑΕΚ Αρένα», το γήπεδο δεν μπορεί να καταστεί καυτή έδρα. Η ΑΕΚ χρειάζεται μεγαλύτερη συμπαράσταση από τον κόσμο της, ώστε να μπορέσει να επιτύχει τον μεγάλο της στόχο. Ναι, μεν, οι μέχρι σήμερα εμφανίσεις της δεν έχουν πείσει απόλυτα, ωστόσο τώρα είναι που η ομάδα χρειάζεται τη στήριξη όλων. Διότι δεν θα πρέπει να ξεχνά κανείς πως η ΑΕΚ είναι, επί της ουσίας, μία καινούργια ομάδα φέτος, με την έλευση πολλών νεοφερμένων ποδοσφαιριστών το περασμένο καλοκαίρι, μέχρι και τα τέλη Αυγούστου, και ως εκ τούτου απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα για προσαρμογή.

Σίγουρα ο χρόνος αρχίζει πλέον να λειτουργεί αντίστροφα, αφού βρισκόμαστε τέσσερις στροφές πριν από το τέλος του α΄ γύρου και οι όποιες δικαιολογίες λογικά παύουν να ισχύουν. Διοίκηση, τεχνική ηγεσία και ποδοσφαιριστές περιμένουν από τον φίλαθλο κόσμο της Λάρνακας να σηκωθεί από τους καναπέδες και να επιστρέψει στο γήπεδο, δίνοντας μεγαλύτερο παλμό κι ενθουσιασμό στους εντός έδρας αγώνες. Και τούτο διότι η «Αρένα» αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στα δύο επόμενα εντός έδρας παιχνίδια με Απόλλωνα και ΑΕΛ (11η και 12η αγωνιστική), τα αποτελέσματα των οποίων θα κρίνουν εάν η ΑΕΚ θα διατηρηθεί στην κορυφή και μάλιστα με σημαντική διαφορά βαθμών από τις δύο ανταγωνιστικές ομάδες της Λεμεσού.

Βέβαια, αμέσως μετά τη διακοπή προηγείται η επικίνδυνη έξοδος στη Λευκωσία κόντρα στον υπολογίσιμο Ολυμπιακό, όπου κι εκεί οι κιτρινοπράσινοι καλούνται να κάνουν το καθήκον τους και να επιστρέψουν στη Λάρνακα με το διπλό. Ο Νοέμβριος λοιπόν είναι κομβικός όσον αφορά την πορεία της ΑΕΚ αφού με πιθανή επικράτηση επί του Ολυμπιακού και νίκες στους αγώνες με τις ομάδες της Λεμεσού είναι βέβαιο ότι η διαφορά από κάποιες ομάδες που έχουν τους ίδιους στόχους θα αυξηθεί.

Από τις προπονήσεις, απουσιάζουν οι πέντε διεθνείς (Παρασκευά, Κυριάκου, Πηλέας, Τσακόν, Πάνκοφ), με τον Σεγιές να εύχεται όλοι να επιστρέψουν υγιείς και να έχει όλο το οπλαστάσιο διαθέσιμο.