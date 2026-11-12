Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού όλων των εποχών στη Euroleague o Βεζένκοφ

Ο Σάσα Βεζένκοφ χρειαζόταν να περάσει τους 3.552 πόντους που είχε πετύχει ο Βασίλης Σπανούλης με τη φανέλα του Ολυμπιακού στη Euroleague για να βρεθεί στην πρώτη θέση των σκόρερ των «ερυθρόλευκων» στη διοργάνωση όλων των εποχών.

Ο Βούλγαρος σούπερ σταρ του Πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας 2026 το πέτυχε, στην 11η αγωνιστική της φετινής σεζόν, απέναντι στην Ντουμπάι, στη SUNEL Arena. Και μάλιστα το πέτυχε... με το πρώτο του καλάθι... που ήταν και το πρώτο καλάθι του Ολυμπιακού στο ματς (2-0) για να φτάσει τους 3.553 πόντους εκείνη τη στιγμή.

Ο Βεζένκοφ έφτασε τους 3.553 πόντους σε 251 αναμετρήσεις με τη φανέλα του Ολυμπιακού στη Euroleage, ενώ ο Βασίλης Σπανούλης είχε σημειώσει 3.552 πόντους σε 282 αγώνες στην Ευρώπη ως αρχηγός της ομάδας του Πειραιά.

Τρίτος είναι ο Γιώργος Πρίντεζης με 3.380, τέταρτος ο νυν αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου με 2.730 (τραυματίας και εκτός δωδεκάδας στον αγώνα με την Ντουμπάι), ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, με 1.926 πόντους πριν τον αγώνα της 11ης αγωνιστικής με την Ντουμπάι.