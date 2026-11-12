ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού όλων των εποχών στη Euroleague o Βεζένκοφ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο Βούλγαρος σούπερ σταρ του Πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας 2026 το πέτυχε, στην 11η αγωνιστική της φετινής σεζόν, απέναντι στην Ντουμπάι, στη SUNEL Arena.

Ο Σάσα Βεζένκοφ χρειαζόταν να περάσει τους 3.552 πόντους που είχε πετύχει ο Βασίλης Σπανούλης με τη φανέλα του Ολυμπιακού στη Euroleague για να βρεθεί στην πρώτη θέση των σκόρερ των «ερυθρόλευκων» στη διοργάνωση όλων των εποχών. 

Ο Βούλγαρος σούπερ σταρ του Πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας 2026 το πέτυχε, στην 11η αγωνιστική της φετινής σεζόν, απέναντι στην Ντουμπάι, στη SUNEL Arena. Και μάλιστα το πέτυχε... με το πρώτο του καλάθι... που ήταν και το πρώτο καλάθι του Ολυμπιακού στο ματς (2-0) για να φτάσει τους 3.553 πόντους εκείνη τη στιγμή. 

Ο Βεζένκοφ έφτασε τους 3.553 πόντους σε 251 αναμετρήσεις με τη φανέλα του Ολυμπιακού στη Euroleage, ενώ ο Βασίλης Σπανούλης είχε σημειώσει 3.552 πόντους σε 282 αγώνες στην Ευρώπη ως αρχηγός της ομάδας του Πειραιά.

Τρίτος είναι ο Γιώργος Πρίντεζης με 3.380, τέταρτος ο νυν αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου με 2.730 (τραυματίας και εκτός δωδεκάδας στον αγώνα με την Ντουμπάι), ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, με 1.926 πόντους πριν τον αγώνα της 11ης αγωνιστικής με την Ντουμπάι.

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

O Λοσάδα πιστεύει στον Γκόλτσον

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κληρώνει για την β' φάση του κυπέλλου!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Με υπογραφή Μπούκερ το 101-96 των Σανς απέναντι στη Σάρλοτ

NBA

|

Category image

Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα: Κόντρα στους «μπλαουγκράνα» για τη νίκη που θα τον διατηρήσει μόνο στην κορυφή

EUROLEAGUE

|

Category image

Ένα βήμα πριν από μια ιστορική υπέρβαση η Εθνική Ελλάδας

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

H τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας (13/11)

TV

|

Category image

Βρήκαν το κράτος μπροστά τους: Στον «αέρα» παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Λεμεσό λόγω ρωσικών συμβόλων - Προειδοποιούν με ακύρωση και ζητούν αποζημιώσεις

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Nations League: Έβαλε... φωτιά η Ιταλία (3-1 τη Γαλλία)

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Στη Μακάμπι ο ισραηλινός «εμφύλιος» στη Λεμεσό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δεν μας έκανε το χατίρι η Λετονία, αλλά το όνειρο ζει: Στη 2η θέση η Κύπρος και ραντεβού στα πλέι - οφ ανόδου!

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Η βραδιά του Χάρι Κέιν: Έγινε ο απόλυτος ρέκορντμαν της Αγγλίας και παρουσίασε τη Χρυσή Μπάλα στο Γουέμπλεϊ!

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Μεταμορφώθηκε σε θηρίο ο Ολυμπιακός και σκόρπισε την Ντουμπάι με σεληνιασμένους Φουρνιέ και Βεζένκοφ!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού όλων των εποχών στη Euroleague o Βεζένκοφ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το +8 τα λέει όλα...

ΑΕΛ

|

Category image

Καιρός να σηκωθεί από τον καναπέ

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη