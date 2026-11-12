Μεταμορφώθηκε σε θηρίο ο Ολυμπιακός και σκόρπισε την Ντουμπάι με σεληνιασμένους Φουρνιέ και Βεζένκοφ!

Κυρίαρχος Ολυμπιακός, ξέσπασε κόντρα στην Ντουμπάι BC!

Ερχόμενοι από την ήττα που συνοδεύτηκε από απογοητευτική εμφάνιση κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα και την αγχωτική νίκη τους κόντρα στο Μαρούσι, οι Πειραιώτες αντέδρασαν και πραγματοποίησαν επιβλητική εμφάνιση, διαλύοντας την αντίπαλό τους με το εκκωφαντικό 101-72!

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, η οποία παρατάχθηκε χωρίς τους Παπανικολάου, Μοντέρο και Ντόρσεϊ, έδειξε ορεξάτη από την 1η περίοδο και αφού έφτιαξε διψήφιες υπέρ της διαφορές στη 2η, τελείωσε το ματς στο 2ο ημίχρονο με σούπερ δίδυμο Φουρνιέ-Βεζένκοφ και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 8-3, παραμένοντας μια ανάσα από την κορυφή της βαθμολογίας!

Πλέον, οι «ερυθρόλευκοι» στρέφουν την προσοχή τους στην ερχόμενη εβδομάδα με διπλή αγωνιστική, στις οποίες θα τεθεί αντιμέτωπος με Μακάμπι Τελ Αβίβ (Τρίτη 17/11) στην Κύπρο και με Ρεάλ Μαδρίτης (Παρασκευή 20/11) στη Sunel Arena, ενώ θα έχει προηγηθεί το εκτός έδρας πολύ δύσκολο παιχνίδι του με τον Άρη (Κυριακή 15/11, 17:30, ΣΠΟΡ FM TV, ΣΚΑΪ), για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL!

Το ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να μην βρήσκουν καλάθι στο πρώτο 2λεπτο και με τον Βεζένκοφ να ανοίγει λογαριασμό, ενώ Φουρνιέ και Γουόρντ έφεραν το 6-3. Η Ντουμπάι ξεκίνησε με 3/3 τρίποντα από Καμπενγκέλε, Μπέικον και Μούσα, για να μείνει κοντά (11-9), ενώ ο Βεζένκοφ έφτασε τους 6 προσωπικούς, για το 13-9. Πολύ δραστήριος και ο Φουρνιέ στο ξεκίνημα, έφτασε τους 7 για να διαμορφώσει το 15-9, ενώ ο Σενγκέλια με καλάθι-φάουλ μείωσε σε 17-14. Ο Βεζένκοφ έγινε από νωρίς διψήφιος, σκοράροντας σε αιφνιδιασμό για το 23-16, ο Μπλόσομγκεϊμ με ένα τρομερό follow κάρφωμά του έφερε το 23-18, ενώ ο Φουρνιέ έδωσε την 3η του ασίστ για κάρφωμα του Τζόουνς, για το 25-18 της 1ης περιόδου!

Ο Βεζένκοφ σκόραρε ξανά, βάζοντας τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά στο +9 (29-20), ενώ ο Πετρούσεφ φτάνοντας τους 8 και ο Μπλόσομγκεϊμ, μείωσαν σε 29-24 για τους φιλοξενούμενους. Ο Εντζάι με τρίποντό του και ο Τζόουνς από ασίστ ΜακΙντάιρ έδωσαν στον Ολυμπιακό το πρώτο του διψήφιο προβάδισμα στη βραδιά (37-26), ενώ ακολούθησαν σερί τρίποντα από Οκόμπο, ΜακΙντάιρ και ένα floater του Ράιτ για το 40-31. Ο Καμπενγκέλε με σερί βολές του και ο Γουόρντ με τρίποντο έφεραν το 45-35, ενώ ο ΜακΙντάιρ με πανέμορφο eurostep και καλάθι-φάυλ έκανε το 48-37! Ο Φουρνιέ έφτασε τους 13 για το 51-37, ο Μπέικον με 4 σερί πόντους του έφερε το 52-41, ενώ ο ΜακΙντάιρ με το 2ο τρίποντό του και ο Εντζάι μετά από μπλοκ του και λέι απ στον αιφνιδιασμό, έφεραν το 57-43 του 1ου ημιχρόνου!

Ο Μιλουτίνοφ με το πρώτο του καλάθι και ο Φουρνιέ με τρεις βολές και λέι απ του έφτασε τους 19 προσωπικούς πόντους για να κάνει το 64-46, ενώ ευστόχησε και σε τρίποντο, πριν έρθει ο Τζόζεφ για να βάλει τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά στο +20 (69-49)! Ο ασταμάτητος Φουρνιέ έφτασε τους 25 με το 5ο του τρίποντο και ο Βεζένκοφ με το 2ο δικό του εκτόξευσε τη διαφορά στους 27 (78-51), με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν επιβάλλει πλήρως την κυριαρχία τους στο 3ο δεκάλεπτο, το οποίο ολοκληρώθηκε με τον Βεζένκοφ να δίνει μαγική ασίστ στον Μιλουτίνοφ και με τον Φουρνιέ να ευστοχεί ξανά για τρεις, διαμορφώνοντας το 88-56!

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να κυριαρχεί και στην 4η περίοδο, προσφέροντας παράλληλα και θέαμα! Ο Εντζάι με follow έκανε το 90-56, ο Τζόζεφ σκόραρε μετά από υπέροχη spin move και λίγο αργότερα έκανε το 97-61, γνωρίζοντας την αποθέωση στη Sunel Arena, ενώ ο Ντιακιτέ κάρφωσε για το 97-63. Διαδικαστικού χαρακτήρα τα τελευταία λεπτά, με τους «ερυθρόλευκους» να φτάνουν με πολύ μεγάλη άνεση στο τελικό 101-72 και να πανηγυρίζουν έτσι την 8η νίκη τους στη φετινή Ευρωλίγκα!