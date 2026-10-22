Κρατούνται στη ΓΑΔΑ μέχρι την απολογία τους οι έξι συλληφθέντες!

Μετά την παρουσία τους σε εισαγγελέα και ανακριτή το πρωί της Πέμπτης στην Ευελπίδων και αφού έλαβαν προθεσμία, όπως αναμενόταν, ώστε ν’ απολογηθούν, μέχρι να γίνει αυτό, οι έξι συλληφθέντες για την υπόθεση στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ θα παραμείνουν στη ΓΑΔΑ.

Συγκεκριμένα, θ’ απολογηθεί την Παρασκευή ο Παπαπέτρου, την Κυριακή οι Λιόλιος και Μαυραγάννης και τη Δευτέρα οι Τσαρούχα, Κορομηλάς και Πηλοΐδης.

Έπειτα, ο ανακριτής θ’ αποφασίσει είτε για την προφυλάκισή τους, είτε για την επιβολή περιοριστικών όρων.

Απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες προς τους έξι συλληφθέντες

Λίγο μετά τις 12:00 το πρωί της Πέμπτης και αφότου παρέμειναν για περίπου δυο ώρες στην Ευελπίδων, αποχώρησαν από εκεί οι έξι συλληφθέντες για την τεράστια υπόθεση στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Οι Βαγγέλης Λιόλιος, Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βάσω Τσαρούχα, Διεθνής διαιτήτρια, Πέτρος Παπαπέτρου, Πρώην διαιτητής που αποσύρθηκε το καλοκαίρι, Τάσος Πηλοΐδης, Πρώην διαιτητής και στέλεχος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ), Ηλίας Κορομηλάς, Πρώην διαιτητής και Γιώργος Μαυραγάνης Επιχειρηματίας βρέθηκαν ενώπιων εισαγγελέα και ανακριτή και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες, προτού αποφασιστεί η παραμονή τους στη ΓΑΔΑ.

sport-fm.gr