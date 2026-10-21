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Ευφορία με... μέτρο

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

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Δεν παρασύρονται στην ΑΕΛ από την πρωτιά στο πρωτάθλημα.

H AEΛ με το κλείσιμο της 6ης αγωνιστικής έμεινε μόνη στην κορυφή αφού πέρασε με διπλό από την έδρα της Ομόνοιας Αραδίππου και η συγκάτοικός της, η ΑΕΚ, είχε απώλειες. Και όπως είναι αντιληπτό, το κλίμα ευφορίας είναι διάχυτο στις τάξεις των γαλαζοκιτρίνων.

Είναι γεγονός πως, μετά την εξάρα από τον ΑΠΟΕΛ, είχαν στραβώσει τα πράγματα αλλά το συγκρότημα του Ούγκο Μαρτίνς «απάντησε» με καρέ νικών στη σειρά και κάνει... κουμάντο. Όμως δεν παρασύρεται. Άλλωστε είναι μακρύς ο δρόμος και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα.

Παρόλα αυτά έχει οπλιστεί με αυτοπεποίθηση, εμπιστοσύνη στις δυνατότητές της και με δίπλα της τον κόσμο, ετοιμάζεται για ακόμη πιο γερό μπάσιμο στα άνω διαζώματα. Ο κόσμος πάντως είναι στα χάι του και αναμένεται πως στον αγώνα της Κυριακής με τον Άρη, θα υπάρξει sold out.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

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