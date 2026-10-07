ΒΙΝΤΕΟ: Ο διαιτητής του Αργεντινή - Μπενίν έδωσε δώρο τις κάρτες του στον Μέσι!

Ο διαιτητής της αναμέτρησης που αποτέλεσε και το τελευταίο ματς του Μέσι με την εθνική Αργεντινής έδωσε δώρο στον Λιονέλ Μέσι.

Ανάμεσα στα πολλά που έγιναν τα ξημερώματα στο τελευταίο παιχνίδι του Μέσι στην εθνική ομάδα της Αργεντινής, το τιμώμενο πρόσωπο πήρε και ένα δώρο, ιδιαίτερο, από τον διαιτητή του ματς.

Πλησίασε τον Λιονέλ Μέσι και -όπως φαίνεται και από το βίντεο και τις φωτογραφίες- έδωσε στον Μέσι ως αναμνηστικό την κίτρινη και την κόκκινη κάρτα που είχε για το ματς.

Messi’nin Milli Takima veda macinda hakem bitis dudugunu calmak yerine, Messi’ye hak ettigi saygiyi bu sekilde teslim etmis. https://t.co/zcbXkoMVit — futbolovic (@futbolovic) October 7, 2026

The ref handed Messi both red and yellow cards after the final whistle to commemorate his final match for Argentina 😅 https://t.co/Etum4jsGtz — ESPN FC (@ESPNFC) October 7, 2026

sport-fm.gr