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Έντονος ο Λεβέντης: «Να ενημερωνόμαστε για όλα, όχι για όσα μας βολεύει να προβάλουμε»

ΓΗΠΕΔΟ

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Τοποθετήσεις σε έντονο ύφος

Άστραψε και βρόντηξε ο Νικόλας Λεβέντης. 

Στην ΑΕΛ βράζουν με την απόφαση του Εφετείου κι έτσι οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται σε έντονο ύφος. Ο εκπρόσωπος Τύπου των γαλαζοκιτρίνων παραχώρησε δηλώσεις (ΣΠΟΡ FM 95.0) και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα  όσα συμβαίνουν στο κυπριακό ποδόσφαιρο, όπως επίσης και στα όσα έγιναν στο Εφετείο.

Αναλυτικά: 

Για την χθεσινή απόφαση: «Χθες ουσιαστικά βιώσαμε τρεις διαφορετικές πραγματικότητες, που κατά την άποψη μας και του φιλάθλου, καταδεικνύουν τα προβλήματα στα δικαστικά σώματα. Με μεγάλη μας έκπληξη διαβάσαμε μια γραπτή δήλωση, μόλις δύο ώρες πριν την εκδίκαση δύο σοβαρών υποθέσεων στο Εφετείο. Μια δήλωση που εγείρει σοβαρά ζητήματα δεοντολογίας. Γιατί ο κ. Αντωνιάδης, ο πρόεδρος του Δικαστικού Σώματος του οποίου ηγείται, επέλεξε να τοποθετηθεί επίσημα δύο ώρες πριν την εκδίκαση δύο υποθέσεων; Τον λόγο θα πρέπει να πάρει η ΚΟΠ. Το περιεχόμενο στην ολότητά του, είναι μια χαρά. Το θέμα είναι ότι μπορούσε να το ‘κανε εδώ και τρεις βδομάδες. Είναι ζήτημα δεοντολογίας και σεβασμού, της διαδικασίας.

Πάμε τώρα στην έφεση της Ανόρθωσης, σε μια ουσιαστικά εκδίκασε με την ίδια επιχειρηματολογία, η Έφεση της ΑΕΛ πέρσι απορρίφθηκε. Φέτος τι άλλαξε. Η ποινή της Ανόρθωσης δεν είναι κωδικοποιημένη; Είναι ακριβώς η ίδια λογική, τα ίδια άρθρα, η ίδια επιχειρηματολογία. Αυτό δεν είναι θέμα της Ανόρθωσης, αλλά της εφαρμογής των κανονισμών. Η ίδια Δικαστική Επιτροπή, βρίσκεται ενώπιον σοβαρών ερωτημάτων και μένει τρομερά εκτεθειμένη με την ποινή που είχε επιβάλει, αφού το ίδιο το Εφετείο ήρθε και τους είπε ότι έγινε λάθος».

Για το σκεπτικό: «Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα περιμένουμε 2-3 βδομάδες για το σκεπτικό. Μας το είπαν χθες. Καλό θα ήταν να ενημερώνεται ο κόσμος για όλα τα θέματα και όχι αυτά που μας βολεύει να προβάλουμε. Πως γίνεται όμως μια κωδικοποιημένη ποινή να πέφτει, ενώ πέρσι δεν μπορούσε να αλλάξει;»

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΛ

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