Μάχη με τον χρόνο στην ΑΕΛ για επιθετικό - Σίγουρα ένας, το... παλεύει και για δεύτερο

Eδώ και λίγες μέρες στην ΑΕΛ, μετά τη διπλή ατυχία με τους Τσατάκοβιτς και Γκομίς στην πρεμιέρα με την Ανόρθωση (30 Αυγούστου), παιχνίδι μάλιστα στο οποίο σκόραραν, τρέχουν να κλείσουν το μεγάλο κενό στην επίθεση. Οι δύο αυτοί παίκτες θα λείψουν σχεδόν όλη τη σεζόν και άρα δεν μπορεί να γίνει κάλυψη εκ των έσω. Αυτό άλλωστε φάνηκε στο πρώτο ματς χωρίς τους δύο, με την ΑΕΛ να δέχεται συντριβή (6-0) από τον ΑΠΟΕΛ.

Οι Ζοέλ Νταμάχου και Ιβάν Τρισκόφσκι, μαζί με τη διοίκηση, εξέτασαν όλα τα δεδομένα και οι πληροφορίες κατά τη διάρκεια του τελευταίου 48ωρου έκαναν λόγο πως υπήρξε έντονο φλερτ με τον Φραντζί Πιερό, ο οποίος ανήκει στην ΑΕΚ Αθηνών.

Δεν σημαίνει πως, στην περίπτωση που αποκτηθεί ο Πιερό ή κάποιος αλλος, δεν θα υπάρξει άλλη κίνηση στη γραμμή κρούσης. Ο Λορέν Μορόν του Άρη Θεσσαλονίκης να είναι επίσης στο... μπλοκάκι αλλά η περίπτωσή του όμως εξαρτάται και από τις απαιτήσεις των κιτρινόμαυρων. Είναι πάντως δύο παίκτες που για να ντυθούν στα γαλαζοκίτρινα, θα απαιτηθεί υπέρβαση.

Η μία κίνηση είναι δεδομένη και θα το παλέψουν στην ΑΕΛ και για τη δεύτερη. Όλα πάντως θα ξεκαθαρίσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, αφού απόψε τα μεσάνυκτα ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος.