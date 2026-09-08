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Πρόβλημα στην κυκλοφορία του αίματος ο Καρέτσας - Η ενημέρωση της Ντόρτμουντ

ΓΗΠΕΔΟ

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Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις ο Έλληνας διεθνής

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Ντόρτμουντ, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο στον αγώνα Ντόρτμουντ-Βιγιαρεάλ (διαβάστε ΕΔΩ) λόγω προβλημάτων στο κυκλοφορικό, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους ανθρώπους της γερμανικής ομάδας και στους φιλάθλους που βρίσκονταν στις εξέδρες. Ο 18χρονος Έλληνας διεθνής χρειάστηκε να μεταφερθεί εκτός αγωνιστικού χώρου με φορείο, ενώ οι θεατές τον αποχαιρέτησαν με χειροκροτήματα.

Η Ντόρτμουντ διευκρίνισε ότι, δεδομένων των συνθηκών, η κατάσταση της υγείας του Καρέτσα είναι καλή, καθησυχάζοντας σε έναν βαθμό την ανησυχία που προκάλεσε η εικόνα της αποχώρησής του. Ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις και να αξιολογηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατάστασή του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό κάτι περισσότερο σχετικά με τα αίτια του προβλήματος ή το αν θα χρειαστεί να απουσιάσει από τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της Ντόρτμουντ.

 

Κατηγορίες

Ευρωπαικες Διοργανωσεις

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