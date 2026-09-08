Έκτος στη Βόρεια Ιταλία ο Μίλαν Τράικοβιτς

Την πρώτη του κούρσα μετά την ισοφάριση τού δικού του παγκύπριου ρεκόρ στα 110μ. με εμπόδια, με 13.25, στους Μεσογειακούς Αγώνες τού Τάραντα, έκανε ο Μίλαν Τράικοβιτς.

Ο Κύπριος αθλητής ταξίδεψε και πάλι στην Ιταλία, αλλά αυτήν τη φορά στον Βορρά και στην πόλη Ροβερέτο.

Ο αθλητής τού Αντώνη Γιαννουλάκη τερμάτισε στην 6η θέση των 110μ. με εμπόδια σε 13.49 (+1,3), στο «ασημένιο» διεθνές μίτινγκ «62nd Palio Città della Quercia», έχοντας λίγη ατυχία στο 3ο εμπόδιο, που τού έκοψε κάπως τη φόρα.