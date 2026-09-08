Έκτος στη Βόρεια Ιταλία ο Μίλαν Τράικοβιτς
ΓΗΠΕΔΟ
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Συμμετείχε στον διεθνές μίτινγκ «62nd Palio Città della Quercia»
Την πρώτη του κούρσα μετά την ισοφάριση τού δικού του παγκύπριου ρεκόρ στα 110μ. με εμπόδια, με 13.25, στους Μεσογειακούς Αγώνες τού Τάραντα, έκανε ο Μίλαν Τράικοβιτς.
Ο Κύπριος αθλητής ταξίδεψε και πάλι στην Ιταλία, αλλά αυτήν τη φορά στον Βορρά και στην πόλη Ροβερέτο.
Ο αθλητής τού Αντώνη Γιαννουλάκη τερμάτισε στην 6η θέση των 110μ. με εμπόδια σε 13.49 (+1,3), στο «ασημένιο» διεθνές μίτινγκ «62nd Palio Città della Quercia», έχοντας λίγη ατυχία στο 3ο εμπόδιο, που τού έκοψε κάπως τη φόρα.