Έλληνας μετά την συντριβή της ΑΕΛ: «Έχουμε εξευτελιστεί, διασυρθεί, βρείτε άμεσα λύση»

Ο Άκης Έλληνας, με μήνυμά του μετά το τέλος του αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ (6-0) στο ΓΣΠ, έγραψε:

Αν και δεν συνηθίζω να γράφω για θέματα της Αγαπημένης μου ομάδας σήμερα νιώθω τρομερά στενοχωρημένος, πικραμένος και ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τα ποιο κάτω που βγαίνουν απευθείας από την πονεμένη μου ψυχή !!!

Δεν ξέρω τη έχει πάει λάθος στο σημερινό αγώνα με το ΑΠΟΕΛ, αλλά το μόνο που έχω να πω είναι ότι έχουμε εξευτελισθει διασυρθεί και δεν βρίσκω λόγια να εκφράσω την απογοήτευση μου την μεγάλη μου στενοχώρια και μαράζι! Να βλέπω την αγαπημένη μου ΑΕΛ να γίνεται ένα κομμάτι ξευτιλας και χλευασμού σε όλο το αθλητικό κόσμο της Κύπρου!!!

Είχα εντοπίσει κάποιες αδυναμίες από τον πρώτο αγώνα με την ανόρθωση, αλλά ο σημερινός αγώνας ήταν μια προπόνηση του ΑΠΟΕΛ με αγροτικό υστυχώς!

Δεν ειχαμε την ψευδαίσθηση ότι θα είμαστε η μεγάλη ομάδα φέτος αλλά πίστευα ότι θα είχαμε μια αξιοπρεπή παρουσία.

Τίποτα δεν μου θύμιζε την αγαπημένη μας ομάδα . Θίχτηκε το γόητρο του ΑΕΛΙΣΤΑ μαύρισε η ψυχή μας το αποτέλεσμα δυστυχώς δεν μας αφήνει πολλά περιθώρια για να ελπίζουμε!

Αγαπητέ πρόεδρε αγαπητοί Αελιστες του συμβουλίου καθίστε κάτω και βρείτε άμεσα λύση πρωτού είναι πολύ αργά. Είναι η αρχή του πρωταθλήματος και έχετε χρόνο να δουλέψετε να βρείτε λύσεις της σημερινής πολύ κακής εμφάνισης της ομάδας μας πριν είναι αργά. Είναι κρίμα ο κόσμος μας να έχει ταπεινωθεί τόσο πολύ!!