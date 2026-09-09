ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έκανε το 2/2 ο Ολυμπιακός στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Επικράτησε εντός έδρας του Βόλου

Πιο εύκολα απ' ότι δείχνει το τελικό 3-2, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Βόλο στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας, έκανε το «2Χ2» μένοντας στην κορυφή και πλησιάζει ακόμη περισσότερο τον στόχο της πρώτης τετράδας στην τελική βαθμολογία που οδηγεί απευθείας στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «ερυθρόλευκους» ήταν ο Μεξικανός, Αρμάντο Γκονσάλες ο οποίος σημείωσε δύο γκολ στο 42’ (κοντινό πλασέ από... ριμπάουντ μετά την απόκρουση της Κοσέλεφ σε κεφαλιά του Φίλη) και στο 50’ (κεφαλιά-ψαράκι), ενώ «σέρβιρε» και μία ασίστ προς τον Πουέρτα στο 68’, ο οποίος σκόραρε με υπέροχο «σκαφτό» στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Στο φινάλε ο Ολυμπιακός «χαλάρωσε» κι αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Βόλος, που σημείωσε δύο γκολ: Στο 79' με κοντινό πλασέ του Μαρκ Γκονζάλες και στο 89' με τον Χαραλαμπόγλου (πρώτο στην καριέρα του στους Θεσσαλούς), ο οποίος δεν το πανηγύρισε κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

 

Κίτρινες: 39’ Κάρμο - 63’ Τσοκάνης

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πόποβιτς, Πέντερσεν (82' Μάρτινς), Σμαΐλοβιτς (82' Ρέτσος), Κάρμο, Τικνιζάν, Φίλης, Κουτσογούλας, Πουέρτα (71’ Φρόιλερ), Φορτούνης, Σα (90' Σιπιόνι), Γκονσάλες (71’ Γιάρεμτσουκ).

 

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κοσέλεφ, Μύγας, Τσοκάνης, Αγκιάκουα (58’ Κάργας), Λυκουρίνος, Φάμπιο (80' Γκαραβέλας), Γρόσδης (67’ Κόμπα), Ρεγκίς (58’ Μαρκ Γκονζάλες), Φουρτάδο, Τζόκα (58’ Λάμπρου), Χαραλαμπόγλου.

 

Κατηγορίες

Super League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανόρθωση: Όλα ok με τις άδειες στο «Α. Παπαδόπουλος» - Ξεκίνησε η προπώληση για ΑΠΟΕΛ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τι έκανε o Μουζακίτης στο ντεμπούτο του με τη Χαλ

Premier League

|

Category image

Ο παίκτης που ανέδειξε ο Κλοπ και στα 28 του ψάχνει ομάδα μέσω LinkedIn

Premier League

|

Category image

Ανακοίνωση ΓΣΠ για τα επεισόδια στο ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το νέο look του Ναν - Κουρεύτηκε ο Αμερικανός σταρ του Παναθηναϊκού

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η κλήρωση της ECOMMBX Basket League 2026/27 και τα ζευγάρια της πρεμιέρας

Κύπρος

|

Category image

Αυτό που κατάφερε η Ίντερ δεν το έχει κάνει καμία άλλη ομάδα κόντρα στη Ρεάλ!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Ζιντάν: «Θα ψήφιζα τον Μέσι 100 φορές»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Στη SUNEL Arena τα εντός έδρας παιχνίδια του Ολυμπιακού!

EUROLEAGUE

|

Category image

Το μέλλον της EuroLeague θα αποφασιστεί στις 5 Οκτωβρίου, πιθανή πρόταση εξαγοράς από το ΝΒΑ

EUROLEAGUE

|

Category image

Θύμισε κάτι από... πέρσι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διάταγμα αποκλεισμού από τα γήπεδα σε 24χρονο για επεισόδια στο ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ

Category image

Βρήκε επιθετικό η ΑΕΛ!

ΑΕΛ

|

Category image

Έσπασαν... τα κοντέρ Μάγερ-Πήλιος, οκτώ παίκτες της «Ένωσης» πέρασαν τα 10 χλμ.

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Οι ορισμοί διαιτητών για το ΑΕΛ - Νέα Σαλαμίνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη