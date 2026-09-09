«Πικρία που δεν επαναφέραμε την ομάδα στην κορυφή» - Το αντίο του AΠΟΕΛίστα Μπακασέτα στον Παναθηναϊκό

Έπειτα από 2,5 χρόνια, ο Τάσος Μπακασέτας ολοκλήρωσε τον κύκλο του στον Παναθηναϊκό και μετά τη μετακίνησή του στον ΑΠΟΕΛ αποχαιρέτησε τους πράσινους με ένα μήνυμα στον λογαριασμό του στο Instagram, κάνοντας τον απολογισμό του για την παρουσία του στην ομάδα.

Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι δεν κατάφερε να συνδυάσει την παρουσία του στο «τριφύλλι» με την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ευθύνη που ένιωσε φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού, αλλά και στην προσπάθεια που κατέβαλε σε όλο το διάστημα της παρουσίας του στον σύλλογο. Η θητεία του Μπακασέτα στον Παναθηναϊκό ολοκληρώθηκε με 100 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, στις οποίες κατέγραψε 20 γκολ και 10 ασίστ. Συνολικά, είχε συμμετοχή σε 30 τέρματα της ομάδας, ενώ αγωνίστηκε για 6.907 λεπτά με την πράσινη φανέλα.

Μέσα από το μήνυμά του, ο Έλληνας διεθνής θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί του αυτά τα 2,5 χρόνια. Ξεχωριστή αναφορά έκανε στον Γιάννη Αλαφούζο, τους προπονητές και τους συμπαίκτες του, το ιατρικό και γυμναστικό επιτελείο, τους εργαζομένους του συλλόγου, αλλά και τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού.

Ο Μπακασέτας δεν έκρυψε, πάντως, τη στενοχώρια του για το γεγονός ότι η ομάδα δεν κατάφερε να φτάσει στον μεγάλο στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Όπως σημείωσε, αποχωρεί έχοντας τη συνείδησή του καθαρή, καθώς θεωρεί πως έδωσε ό,τι μπορούσε μέχρι την τελευταία στιγμή.

Αναλυτικά το μήνυμα του Τάσου Μπακασέτα:

«Ήρθε η ώρα, έπειτα από δυόμιση χρόνια, ν’ αποχωρήσω από τον Παναθηναϊκό με την πικρία πως δεν καταφέραμε να επαναφέρουμε την ομάδα στην κορυφή. Ήταν τεράστια τιμή κι ευθύνη να φοράω το περιβραχιόνιο του αρχηγού, αλλά φεύγω με τη συνείδησή μου καθαρή πως δεν σταμάτησα στιγμή να προσπαθώ για το καλύτερο. Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που συνεργάστηκα. Τον πρόεδρο της ομάδας κ. Γιάννη Αλαφούζο για την στήριξη. Τα τεχνικά τιμ και φυσικά όλους τους συμπαίκτες μου.

Τον κόσμο για την αγάπη του για την ομάδα, αλλά και την κριτική που μας βοηθά να γινόμαστε καλύτεροι. Τους φυσικοθεραπευτές και κυρίως τους Μάικ, Παναγιώτη για την ατελείωτη δουλειά και γιατί ήταν κοντά μου σε δύσκολους τραυματισμούς. Όλους τους γυμναστές και ειδικά τους Παναγιώτη, Άγγελο, Βασίλη που έκαναν τα πάντα για να είμαι στην καλύτερη κατάσταση.

Τους ανθρώπους που δουλεύουν καθημερινά στο σύλλογο μακριά από τα φώτα. Τέλος, τους αγαπημένους μου. Τους φροντιστές Νεκτάριο, Γιάννη, Τέο, Χρήστο. Τους εργοφυσιολόγους Γιώργο Παπαδημητρίου, Γιάννη Τσεκούρα. Τον Γιώργο Μουντάκη που είναι πάντα εκεί και φυσικά τον κ. Γρηγόρη Παπαβασιλείου που είναι ένας εξαιρετικός και καλοσυνάτος άνθρωπος».