«Κοντά σε συμφωνία για να φορέσει τα γαλαζοκίτρινα ο Πιερό»

Ο Φραντζί Πιερό είναι πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο και την ΑΕΛ. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ελλαδικό δημοσίευμα που σημειώνει ότι η ομάδα της Λεμεσού είναι σε προχωρημένες επαφές με την πρωταθλήτρια Ελλάδας για να κλείσει η συμφωνία.

Το δημοσίευμα αναφέρει:

«Προς την Κύπρο οδεύει ο Φραντζί Πιερό. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του SPORT24 από την Κύπρο, η ΑΕΚ και η ΑΕ Λεμεσού βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές για την παραχώρηση του 31χρονου κεντρικού επιθετικού από την Αϊτή (1.94μ.).

Η Ένωση είναι θετική για να τον παραχωρήσει, με την κυπριακή ομάδα να είναι διατεθειμένη να καλύψει ένα σημαντικό κομμάτι του συμβολαίου του παίκτη, το οποίο και λήγει το καλοκαίρι του 2027.

Θυμίζουμε πως η μεταγραφική περίοδος στην Κύπρο λήγει στις 9 Σεπτεμβρίου.

Ο Φραντζί Πιερό μέτρησε 55 συμμετοχές με 10 γκολ και μία ασίστ με την ΑΕΚ, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, σε Μακάμπι Χάιφα (43 γκολ – 18 ασίστ σε 106 παιχνίδια), Γκινγκάμπ (28 γκολ – 6 ασίστ σε 78 ματς) και Μουσκρόν (9 γκολ – 4 ασίστ σε 40 ματς)».