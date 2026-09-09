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To πανόραμα της πρεμιέρας του Champions League: Τα αποτελέσματα, το… 2ο πιάτο και η βαθμολογία

ΓΗΠΕΔΟ

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To πανόραμα της πρεμιέρας του Champions League: Τα αποτελέσματα, το… 2ο πιάτο και η βαθμολογία

Το Champions League ξεκίνησε επίσημα! Η σεζόν 2026/27 στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση άρχισε, με έξι ματς την Τρίτη (8/9), εκ των οποίων το πρώτο αφορά τη σπουδαία νίκη της ΑΕΚ επί της ΛΑΣΚ με σκορ 1-0. Την ίδια ώρα, στο Βέλγιο, η Βίλα επικρατούσε 3-2 σε ματσάρα απέναντι στην Μπριζ.

Στα ματς των 22:00, η Ρεάλ έπαιρνε με σκορ 2-1 το ντέρμπι κόντρα στην Ίντερ, η Ντόρτμουντ, με... αγωνία για τον Καρέτσα, νίκησε 3-2 τη Βιγιαρεάλ, ενώ με το ίδιο σκορ επικράτησε η Μπέτις στην έδρα της Λιλ! Τέλος, η Σίτι, με πρωταγωνιστή τον Χάαλαντ, νίκησε 2-0 στο Οπόρτο.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου

Μπριζ - Άστον Βίλα 2-3 (19' Βέτλεσεν, 61' πέν. Τρεσόλντι - 11' Μακ Γκιν, 22' Μπουέντια, 43' Τζάκσον)

ΑΕΚ - ΛΑΣΚ 1-0 (21' Μαρίν)

Ρεάλ Μαδρίτης - Ίντερ 2-1 (14' Μπαπέ, 23' Βαλβέρδε - 77' Αουγκούστο)

Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ 3-2 (53'αυτ. Βέιγκα, 80',85'πέν. Γκιρασί - 66' Μουρίνιο, 90'+3 αυτ. Γκιρασί)

Πόρτο - Μάντσεστερ Σίτι 0-2 (47',90'+1 Χάαλαντ)

Λιλ - Μπέτις 2-3 (12' Ουέντα, 36' Αλεξάντρο - 33',49' Μπάρτρα, 53' Πάροτ)

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Μπαρτσελόνα - Φέγενορντ 19:45

Στουτγκάρδη - Βίκινγκ 19:45

Παρί ΣΖ - Σλόβαν Μπρατισλάβας 22:00

Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης 22:00

Σπόρτινγκ Λ. - Γαλατάσαραϊ 22:00

Νάπολι - Άρσεναλ 22:00

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

Αϊντχόφεν - Σαχτάρ Ντόνετσκ 19:45

Φενέρμπαχτσε - Ρόμα 19:45

Μπάγερν - Μπόντο Γκλιμτ 22:00

Μάντσεστερ Γ. - Σαμπάχ 22:00

Σλάβια Πράγας - Λανς 22:00

Κόμο - Λειψία 22:00

H βαθμολογία:

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Τρίτη 13 Οκτωβρίου

19:45 Λανς-Σπόρτινγκ

19:45 Σαμπάχ-Σλάβις Πράγας

22:00 Άρσεναλ-Λιλ

22:00 Ατλέτικο-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

22:00 Γαλατασαράι-Μπαρτσελόνα

22:00 Ίντερ-Κλαμπ Μπριζ

22:00 Λειψία-Αϊντχόφεν

22:00 Βίκινγκ-Μπάγερν

22:00 Βιγιαρεάλ-Νάπολι

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

19:45 Φέγενορντ-Κόμο

19:45 ΛΑΣΚ-Λίβερπουλ

22:00 Ρόμα-Ρεάλ

22:00 Άστον Βίλα-Φενέρμπαχτσε

22:00 Μπόντο Γκλιμτ-Ντόρτμουντ

22:00 Μάντσεστερ Σίτι-Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Μπέτις-Πόρτο

22:00 Σαχτάρ-ΑΕΚ

22:00 Σλόβαν Μπρατισλάβας-Στουτγκάρδη

sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗΕυρωπαικες Διοργανωσεις

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