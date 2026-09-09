To πανόραμα της πρεμιέρας του Champions League: Τα αποτελέσματα, το… 2ο πιάτο και η βαθμολογία
ΓΗΠΕΔΟ
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To πανόραμα της πρεμιέρας του Champions League: Τα αποτελέσματα, το… 2ο πιάτο και η βαθμολογία
Το Champions League ξεκίνησε επίσημα! Η σεζόν 2026/27 στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση άρχισε, με έξι ματς την Τρίτη (8/9), εκ των οποίων το πρώτο αφορά τη σπουδαία νίκη της ΑΕΚ επί της ΛΑΣΚ με σκορ 1-0. Την ίδια ώρα, στο Βέλγιο, η Βίλα επικρατούσε 3-2 σε ματσάρα απέναντι στην Μπριζ.
Στα ματς των 22:00, η Ρεάλ έπαιρνε με σκορ 2-1 το ντέρμπι κόντρα στην Ίντερ, η Ντόρτμουντ, με... αγωνία για τον Καρέτσα, νίκησε 3-2 τη Βιγιαρεάλ, ενώ με το ίδιο σκορ επικράτησε η Μπέτις στην έδρα της Λιλ! Τέλος, η Σίτι, με πρωταγωνιστή τον Χάαλαντ, νίκησε 2-0 στο Οπόρτο.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου
Μπριζ - Άστον Βίλα 2-3 (19' Βέτλεσεν, 61' πέν. Τρεσόλντι - 11' Μακ Γκιν, 22' Μπουέντια, 43' Τζάκσον)
ΑΕΚ - ΛΑΣΚ 1-0 (21' Μαρίν)
Ρεάλ Μαδρίτης - Ίντερ 2-1 (14' Μπαπέ, 23' Βαλβέρδε - 77' Αουγκούστο)
Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ 3-2 (53'αυτ. Βέιγκα, 80',85'πέν. Γκιρασί - 66' Μουρίνιο, 90'+3 αυτ. Γκιρασί)
Πόρτο - Μάντσεστερ Σίτι 0-2 (47',90'+1 Χάαλαντ)
Λιλ - Μπέτις 2-3 (12' Ουέντα, 36' Αλεξάντρο - 33',49' Μπάρτρα, 53' Πάροτ)
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου
Μπαρτσελόνα - Φέγενορντ 19:45
Στουτγκάρδη - Βίκινγκ 19:45
Παρί ΣΖ - Σλόβαν Μπρατισλάβας 22:00
Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης 22:00
Σπόρτινγκ Λ. - Γαλατάσαραϊ 22:00
Νάπολι - Άρσεναλ 22:00
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου
Αϊντχόφεν - Σαχτάρ Ντόνετσκ 19:45
Φενέρμπαχτσε - Ρόμα 19:45
Μπάγερν - Μπόντο Γκλιμτ 22:00
Μάντσεστερ Γ. - Σαμπάχ 22:00
Σλάβια Πράγας - Λανς 22:00
Κόμο - Λειψία 22:00
H βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
Τρίτη 13 Οκτωβρίου
19:45 Λανς-Σπόρτινγκ
19:45 Σαμπάχ-Σλάβις Πράγας
22:00 Άρσεναλ-Λιλ
22:00 Ατλέτικο-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
22:00 Γαλατασαράι-Μπαρτσελόνα
22:00 Ίντερ-Κλαμπ Μπριζ
22:00 Λειψία-Αϊντχόφεν
22:00 Βίκινγκ-Μπάγερν
22:00 Βιγιαρεάλ-Νάπολι
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου
19:45 Φέγενορντ-Κόμο
19:45 ΛΑΣΚ-Λίβερπουλ
22:00 Ρόμα-Ρεάλ
22:00 Άστον Βίλα-Φενέρμπαχτσε
22:00 Μπόντο Γκλιμτ-Ντόρτμουντ
22:00 Μάντσεστερ Σίτι-Παρί Σεν Ζερμέν
22:00 Μπέτις-Πόρτο
22:00 Σαχτάρ-ΑΕΚ
22:00 Σλόβαν Μπρατισλάβας-Στουτγκάρδη
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