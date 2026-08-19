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Εξέλιξη με Χατζηγεωργίου στην ΑΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

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Εξέλιξη με Χατζηγεωργίου στην ΑΕΛ

Ανακοίνωση από το τμήμα φούτσαλ της ΑΕΛ

Ο Νίκος Χατζηγεωργίου αποσύρεται από την ενεργό δράση και εντάσσεται στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας της Λεμεσού.

Η ανακοίνωση:

Η ΑΕΛ Futsal ανακοινώνει την ολοκλήρωση της αγωνιστικής καριέρας του Νίκου Χατζηγεωργίου, ο οποίος αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Για τον Νίκο, όμως, αυτό δεν είναι ένα αντίο στην ΑΕΛ Futsal. Είναι η αρχή ενός νέου κεφαλαίου.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα μας, ο Νίκος τίμησε τη φανέλα της ΑΕΛ μέσα και έξω από το γήπεδο. Με το ήθος, την αφοσίωση, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό του, αποτέλεσε παράδειγμα για τους συμπαίκτες του και έναν ποδοσφαιριστή στον οποίο η ομάδα μπορούσε πάντοτε να βασιστεί.

Υπήρξε υπόδειγμα επαγγελματία και πραγματικός στρατιώτης της ΑΕΛ, βάζοντας πάντοτε την ομάδα πάνω απ’ όλα και δίνοντας τον καλύτερό του εαυτό κάθε φορά που φορούσε τη γαλαζοκίτρινη φανέλα.

Αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά είναι και ο λόγος που είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η σχέση μας δεν ολοκληρώνεται εδώ.

Με την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, ο Νίκος παραμένει στην οικογένεια της ΑΕΛ Futsal και εντάσσεται στο νέο τεχνικό επιτελείο της ομάδας, δίπλα στον νέο προπονητή και τους συνεργάτες του, συνεχίζοντας να προσφέρει πλέον από μία διαφορετική θέση.

Η εμπειρία του, η γνώση του Futsal και κυρίως η νοοτροπία και ο χαρακτήρας του αποτελούν στοιχεία που θέλουμε να παραμείνουν μέσα στην ομάδα που χτίζουμε.

Νίκο, σε ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερες ως ποδοσφαιριστής και για τον τρόπο με τον οποίο τίμησες τη φανέλα της ΑΕΛ.

Η αγωνιστική διαδρομή ολοκληρώνεται. Η διαδρομή σου με την ΑΕΛ συνεχίζεται.

Καλή αρχή στο νέο σου κεφάλαιο!

Επιτροπή Τμήματος Φούτσαλ,

 

ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

 

Κατηγορίες

ΑΕΛΦουτσαλ

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