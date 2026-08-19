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Όσο πάει, θα το πάρουν

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

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Όσο πάει, θα το πάρουν

Η ΑΕΛ, έχοντας αποκτήσει δεκαπέντε ποδοσφαιριστές, κάλυψε σε πολύ μεγάλο ποσοστό όλες τις θέσεις στο ρόστερ της.

Απέμειναν 1-2 κομμάτια τα οποία η ομάδα προγραμματισμού θα πάρει τον χρόνο της για να τα βάλει στο παζλ. Άλλωστε η μεταγραφική περίοδος κλείνει στις 9 Σεπτεμβρίου και ως τότε, με δεδομένο πως θα διεξαχθούν και δύο αγωνιστικές, πιθανόν να προκύψουν άλλες ανάγκες. 

Η απόκτηση φυσικά επιθετικού είναι δεδομένη, παρά το γεγονός ότι ήρθε ο Τσατάκοβιτς και μπορούν να καλύψουν τη θέση οι Μουγκέ και Γκομίς, ακόμη και ο Σινγκ. Προεργασία έγινε εδώ και καιρό και υπάρχει ανοικτή γραμμή με υποψήφιους στόχους, χωρίς όμως να υπάρχει βιασύνη. Όσο πάει λοιπόν, θα το πάρουν οι Νταμάχου και Τρισκόφσκι ώστε να δώσουν στον Χούγκο Μαρτίνς ένα ανταγωνιστικό υλικό. 

Για την ώρα το μυαλό είναι στην προετοιμασία ενόψει της πρεμιέρας (30 Αυγούστου με Ανόρθωση) και σήμερα (19:00) θα γίνει το προτελευταίο τεστ με αντίπαλο την Ε.Ν. Ύψωνα στο «Αμμόχωστος». Και σε αυτό ίσως γίνουν κάποιες δοκιμές, με την πρόβα τζενεράλε να είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο (22/08) με αντίπαλο τον Άρη.

 

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