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Μειωμένα... πειράματα από Μάρτινς και φιλική νίκη για ΑΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

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Μειωμένα... πειράματα από Μάρτινς και φιλική νίκη για ΑΕΛ

Τσατάκοβιτς και Γκομίς «υπέγραψαν» την επικράτηση επί του Ατρόμητου.

Σκοράροντας ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, η ΑΕΛ σημείωσε φιλική νίκη με 2-1 επί του Ατρόμητου του Ντούσαν Κέρκεζ, σε αναμέτρηση που έγινε στην Πολωνία, όπου προετοιμάζεται εδώ και λίγες μέρες.

Η ΑΕΛ βρέθηκε μπροστά στο σκορ με δυνατό βολέ του Τσατάκοβιτς στο 15ο λεπτό αλλά άμεσα ο Ατρόμητος ισοφάρισε στο 19ο με τον Τσαντίλα. 

Στην επανάληψη, η ΑΕΛ βρήκε σχετικά νωρίς ξανά προβάδισμα με τον Γκομίς στο 49΄, ο οποίος πήρε το... ριμπάουντ από την απόκρουση του Χουντεσιώτη σε σουτ από τον Σινγκ.

Ήταν το πέμπτο φιλικό της ΑΕΛ στη μέχρι τώρα προετοιμασία αλλά ήταν τέτοιο στο οποίο ο προπονητής της Λεμεσιανής ομάδας μπορούσε βγάλει πιο ασφαλή συμπεράσματα για την ετοιμότητα του ρόστερ του. Άλλωστε σε περίπου τρεις εβδομάδες θα ξεκινήσει ο απαιτητικός μαραθώνιος.

Για αυτό και στην αρχική ενδεκάδα βρέθηκαν παίκτες που κατά μεγάλο ποσοστό λογίζονται βασικοί. Συγκεκριμένα ξεκίνησαν οι: Καπίνο, Κονσεϊσάο, Καρώ, Γκόμες, Μιλοσάβλιεβιτς, Ζοάο Ταβάρες, Νταβόρ, Ζαϊρ Ταβέρες, Σινγκ, Τσατάκοβιτς, Γκομίς

Το επόμενο φιλικό τεστ για την ΑΕΛ είναι απέναντι στη Ραντόμιακ Πολωνίας την προσεή Κυριακή (09/08, 18:00).

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

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