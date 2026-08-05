Το μεγάλο στοίχημα του Μαρτίνς

Ο στόχος δεν είναι εύκολος, ωστόσο πρόκειται για μια πρόκληση και για τον ίδιο τον Πορτογάλο προπονητή των γαλαζοκιτρίνων. Άλλωστε, ο 48χρονος κόουτς γνώριζε από την αρχή του φετινού προγραμματισμού ότι θα απαιτηθεί πολλή δουλειά για να παρουσιάσει την ΑΕΛ που επιθυμούν οι φίλοι της.

Με την απόκτηση του Ρεμί Ουντέν, τα νέα μέλη της γαλαζοκίτρινης οικογένειας ανέρχονται σε 14. Θυμίζουμε ότι προηγήθηκαν οι Ζαΐρ Ταβάρες, Στέφανος Καπίνο, Γιώργος Παπαγεωργίου, Χάμζα Τσατάκοβιτς, Ντιόγκο Γκόμες, Γιανίκ Γκομίς, Ζοάο Ταβάρες, Τζέιντεν Πετί Πετί, Αμπντούλ Τεριμπέ, Στέφανο Ντένσβιλ, Ανδρέας Καρώ, Μπρούνο Αλμέιδα και Σαμί Μερζούκ.

Μέσω των προπονήσεων και των φιλικών αναμετρήσεων, ο Μαρτίνς θα επιχειρήσει να μοντάρει την ομάδα του ώστε να είναι έτοιμη μέχρι την έναρξη του μαραθωνίου. Μετά το πρώτο φιλικό στην Πολωνία απέναντι στη Λέγκια Βαρσοβίας (1-1), οι γαλαζοκίτρινοι θα αναμετρηθούν αύριο (18:00) με τον Ατρόμητο.