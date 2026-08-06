Με αλλαγές και... εκπλήξεις η ενδεκάδα του Σα Πίντο

Με δύο νέα πρόσωπα παρατάσσεται η Πάφος FC στην αναμέτρηση με τη Σάλτσμπουργκ εκτός έδρας, σε σχέση με το αρχικό σχήμα της ρεβάνς κόντρα στη Χάιντουκ Σπλιτ.

Οι Μπρίτο και Ντράγκομιρ πήραν τις θέσεις του Μπρούνο και Ζάζα, ο οποίος έχει τραυματιστεί ως γνωστό σοβαρά στο γόνατο.

H ενδεκάδα της Πάφος FC: Μαγιέσκι, Γκολντάρ, Λουίζ, Ιωάννου, Σούνιτς, Κίνα, Γκούγκα, Μπιέλ, Μπρίτο, Ντράγκομιρ, Λελέ.