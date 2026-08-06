Οι επιλογές του Μπεργκ για το βήμα πρόκρισης - Πρώτη του Ντιονί!
ΓΗΠΕΔΟ
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Η ενδεκάδα της Ομόνοιας στη πρώτη μάχη με τη Λίνκολν
Έτοιμη να κάνει το πρώτο βήμα η Ομόνοια.
Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν στις 20:00 την Λίνκολν στο Γιβραλτάρ με στόχο την πρόκριση στα πλέι οφ του Europa League. Ο Χένινγκ Μπεργκ δεν υπολογίζει σε σημαντικούς ποδοσφαιριστές λόγω τιμωρίας (Κακουλλής, Νεγκό, Κουλιμπαλί) αλλά και ανετοιμότητας (Άιτινγκ, Οντουμπάντζο). Ο Ντιονί πήρε φανέλα βασικού για πρώτη φορα, καθώς στη ρεβάνς με την Καϊράτ αγωνίστηκε ως αλλαγή.
Η ενδεκάδα της Ομόνοιας: Φαμπιάνο, Χρίστου, Σίμιτς, Παναγιώτου, Μπάλκοβετς, Π.Αντρέου, Μάριτς, Εβάντρο, Μαγιαμπέλα, Μοντνόρ, Ντιονί.