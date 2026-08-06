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Ασφυκτική πίεση στον Ινφαντίνο για να παραιτηθεί

ΓΗΠΕΔΟ

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Ασφυκτική πίεση στον Ινφαντίνο για να παραιτηθεί

Οι ποδοσφαιριστές θέλουν αλλαγή στη FIFA!

Ο Τζάνι Ινφαντίνο δεν κατάφερε τίποτα με τη δημόσια απολογία του και τη… συμμόρφωση μετά το πόσο άσχημα του γύρισε μπούμερανγκ όλη η προσπάθεια να πουλήσει υπογείως τα δικαιώματα του Μουντιάλ και ν’ αλλάξει τον ποδοσφαιρικό χάρτη.

Μετά τις περισσότερες ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες που τάχθηκαν απέναντι στον πρόεδρο της FIFA, πέραν ελαχίστων εξαιρέσεων, έφτασε και η ώρα των παικτών να μιλήσουν.

Και το έκαναν μέσω της FIFPRO, της Ένωσης Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών Παγκοσμίως. Με επίσημη επιστολή προς τη FIFA απαίτησαν αλλαγή στην Παγκόσμια Ομοσπονδία. Έκαναν λόγο για ανάγκη να υπάρξει ενδελεχής έλεγχος για τον τρόπο με τον οποίο ο Ινφαντίνο προσπάθησε κρυφά να πουλήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Να εισαχθεί στη δομή της Ομοσπονδίας ομάδα ανθρώπων που θα διασφαλίσει πως τέτοια περιστατικά και σενάρια δεν θα υπάρξουν ξανά στο μέλλον» ήταν ανάμεσα στις απαιτήσεις που παρουσίασε η FIFPRO.

Την επιστολή προς τη FIFA υπέγραψαν οι πρόεδροι της FIFPRO σε Αφρική, Ασία/Ωκεανία, Ευρώπη, Νότια, Κεντρική και Βόρεια Αμερική.

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